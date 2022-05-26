«Гостех» не смог обновить иностранное ПО

Terraform используется для работы с облачной инфраструктурой. Это ПО, созданное американской компанией HashiCorp и распространяемое по открытой лицензии вида Mozilla Public License ver. 2.0, которая дает право его свободного использования. Однако по факту часть функционала закрыта для России и скачивать обновления и пакеты не дает, указывает топ-менеджер одного из российских разработчиков.