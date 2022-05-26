Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

«Гостех» не смог обновить иностранное ПО

Разработчикам госплатформы пришлось искать пути обхода ограничений
Екатерина Кинякина
Уязвимость платформы создает тот факт, что «Гостех» не владеет платформой и не имеет инструментов влияния на нее / Евгений Разумный / Ведомости

Разработчики платформы «Гостех», которую создает «Сбер» по заказу правительства, столкнулись с ограничениями при попытке получить доступ к официальным обновлениям программного обеспечения Terraform. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджер и сотрудник двух крупных российских разработчиков ПО. Теперь, утверждают они, разработчики «Гостеха» вынуждены клонировать программный код и поддерживать его собственными силами, что создает риски для всей системы.

Terraform используется для работы с облачной инфраструктурой. Это ПО, созданное американской компанией HashiCorp и распространяемое по открытой лицензии вида Mozilla Public License ver. 2.0, которая дает право его свободного использования. Однако по факту часть функционала закрыта для России и скачивать обновления и пакеты не дает, указывает топ-менеджер одного из российских разработчиков. 

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных