«Гостех» не смог обновить иностранное ПО

«Гостех» не смог обновить иностранное ПОРазработчикам госплатформы пришлось искать пути обхода ограничений
Разработчики платформы «Гостех», которую создает «Сбер» по заказу правительства, столкнулись с ограничениями при попытке получить доступ к официальным обновлениям программного обеспечения Terraform. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджер и сотрудник двух крупных российских разработчиков ПО. Теперь, утверждают они, разработчики «Гостеха» вынуждены клонировать программный код и поддерживать его собственными силами, что создает риски для всей системы.
Terraform используется для работы с облачной инфраструктурой. Это ПО, созданное американской компанией HashiCorp и распространяемое по открытой лицензии вида Mozilla Public License ver. 2.0, которая дает право его свободного использования. Однако по факту часть функционала закрыта для России и скачивать обновления и пакеты не дает, указывает топ-менеджер одного из российских разработчиков.