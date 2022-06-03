Производитель Су–57 попросил сдвинуть для авиапрома сроки перехода на отечественное ПО

«Однако по тому графику, который есть, отраслевая версия данной платформы будет создана только в 2027–2028 г., что не позволяет выполнить указ президента о переходе полностью на отечественное программное обеспечение с 1 января 2025 г. В связи с этим наше предложение заключается в том, чтобы рассмотреть возможность отраслевую версию сдвинуть, начать, не дожидаясь создания базовой платформы», – заявил на панельной сессии ЦИПР главный конструктор Су–57 Михаил Стрелец, который представлял на сессии ОАК.