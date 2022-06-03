Мишустин оценил долю российского ПО на предприятиях в 25%
Доля российского программного обеспечения на промышленных предприятиях страны не превышает 25%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2022».
«Доля отечественных программных продуктов, которые сейчас задействованы на именно промышленных предприятиях, невелика. Она не превышает четверти от всех внедренных технологий, выполняющих ключевые функции. Это управление данными о продукции, диспетчеризация, сбор информации со станков и ряд других», — рассказал Мишустин (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что по этой причине у российских ИТ-компаний есть все возможности заполнить рынок такого ПО.
В конце мая «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на исследование «Ростелеком-Солар», что 58% частных и государственных компаний в России столкнулись с ростом цен на российские ПО по кибербезопасности. По их словам, софт подорожал более чем на 20% с начала марта. Аналитики отметили, что сейчас у 51% коммерческих компаний доля отечественного ПО составляет 15%, а в госсекторе у 33% компаний более 60% установок приходится на российский софт.