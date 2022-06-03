Газета
Технологии

Мишустин оценил долю российского ПО на предприятиях в 25%

Ведомости

Доля российского программного обеспечения на промышленных предприятиях страны не превышает 25%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2022».

«Доля отечественных программных продуктов, которые сейчас задействованы на именно промышленных предприятиях, невелика. Она не превышает четверти от всех внедренных технологий, выполняющих ключевые функции. Это управление данными о продукции, диспетчеризация, сбор информации со станков и ряд других», — рассказал Мишустин (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что по этой причине у российских ИТ-компаний есть все возможности заполнить рынок такого ПО.

В конце мая «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на исследование «Ростелеком-Солар», что 58% частных и государственных компаний в России столкнулись с ростом цен на российские ПО по кибербезопасности. По их словам, софт подорожал более чем на 20% с начала марта. Аналитики отметили, что сейчас у 51% коммерческих компаний доля отечественного ПО составляет 15%, а в госсекторе у 33% компаний более 60% установок приходится на российский софт.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных