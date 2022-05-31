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Бизнес сообщил о росте цен на российское ПО в сфере кибербезопасности

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58% российских частных и государственных компаний столкнулись с подорожанием российских решений в сфере кибербезопасности более чем на 20% с начала марта, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «Ростелеком-Солар» о переходе компаний на отечественное ПО по кибербезопасности после ухода иностранных поставщиков.

Согласно результатам исследования, 46% компаний столкнулись с задержкой поставок, 9% — с существенным увеличением сроков, а 8% заявили, что поставщики отказываются их гарантировать. В 2023 г. 84% заказчиков хотят перейти на российское защитное ПО. Аналитики отметили, что сейчас у 51% коммерческих компаний доля отечественного ПО составляет 15%, а в госсекторе у 33% компаний более 60% установок приходится на российский софт.

Руководитель отдела развития бизнеса «Solar Интеграция» компании «РТК-Солар» Екатерина Сюртукова рассказала, что продукты по кибербезопасности поставляют в виде программно-аппаратных платформ или в виде софта, для которого нужны серверы или системы хранения, которых сейчас не хватает. Для аппаратных платформ, которые собирают в России, нужны компоненты из-за границы; российские производители не могут обеспечить потребность рынка, отметила она.

В «Лаборатории Касперского» изданию сообщили, что поставщики ПО вынуждены искать обходные пути и в некоторых случая продумывать «компенсирующие меры», например, устанавливать ПО на оборудование, которое перестало обновляться. В компании добавили, что не поднимали цены.

Собеседник издания на рынке кибербезопасности пояснил, что многие заказчики сейчас хотят поставить вместе с софтом «железо». Если этого нельзя сделать, заказчики откладывают проекты, пока не найдут необходимые мощности. Это подтвердил гендиректор «Серчинформ» Сергей Ожегов.

С конца февраля российский рынок покинули несколько разработчиков программного обеспечения. Среди них, в частности, европейские и американские Cisco, IBM, Oracle, Imperva, Fortinet, Microsoft, Norton, Avast и др. В конце мая президент Владимир Путин предложил создать в России государственную систему защиты информации.

Ранее по теме: Путин предложил создать государственную систему защиты информации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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