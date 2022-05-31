Бизнес сообщил о росте цен на российское ПО в сфере кибербезопасности

Согласно результатам исследования, 46% компаний столкнулись с задержкой поставок, 9% — с существенным увеличением сроков, а 8% заявили, что поставщики отказываются их гарантировать. В 2023 г. 84% заказчиков хотят перейти на российское защитное ПО. Аналитики отметили, что сейчас у 51% коммерческих компаний доля отечественного ПО составляет 15%, а в госсекторе у 33% компаний более 60% установок приходится на российский софт.