Бизнес сообщил о росте цен на российское ПО в сфере кибербезопасности
58% российских частных и государственных компаний столкнулись с подорожанием российских решений в сфере кибербезопасности более чем на 20% с начала марта, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «Ростелеком-Солар» о переходе компаний на отечественное ПО по кибербезопасности после ухода иностранных поставщиков.
Согласно результатам исследования, 46% компаний столкнулись с задержкой поставок, 9% — с существенным увеличением сроков, а 8% заявили, что поставщики отказываются их гарантировать. В 2023 г. 84% заказчиков хотят перейти на российское защитное ПО. Аналитики отметили, что сейчас у 51% коммерческих компаний доля отечественного ПО составляет 15%, а в госсекторе у 33% компаний более 60% установок приходится на российский софт.
Руководитель отдела развития бизнеса «Solar Интеграция» компании «РТК-Солар» Екатерина Сюртукова рассказала, что продукты по кибербезопасности поставляют в виде программно-аппаратных платформ или в виде софта, для которого нужны серверы или системы хранения, которых сейчас не хватает. Для аппаратных платформ, которые собирают в России, нужны компоненты из-за границы; российские производители не могут обеспечить потребность рынка, отметила она.
В «Лаборатории Касперского» изданию сообщили, что поставщики ПО вынуждены искать обходные пути и в некоторых случая продумывать «компенсирующие меры», например, устанавливать ПО на оборудование, которое перестало обновляться. В компании добавили, что не поднимали цены.
Собеседник издания на рынке кибербезопасности пояснил, что многие заказчики сейчас хотят поставить вместе с софтом «железо». Если этого нельзя сделать, заказчики откладывают проекты, пока не найдут необходимые мощности. Это подтвердил гендиректор «Серчинформ» Сергей Ожегов.
С конца февраля российский рынок покинули несколько разработчиков программного обеспечения. Среди них, в частности, европейские и американские Cisco, IBM, Oracle, Imperva, Fortinet, Microsoft, Norton, Avast и др. В конце мая президент Владимир Путин предложил создать в России государственную систему защиты информации.