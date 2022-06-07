Минцифры пообещало защитить российских производителей IT–продукции

В связи с сильно выросшими сроками поставок комплектующих было бы логично освободить от жестких санкций головных исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ), добавляет источник, близкий к одному из крупных производителей электроники. Сейчас неисполнение контрактов, по его словам, может повлечь за собой наказание вплоть до уголовной ответственности. «Нельзя открыть ящик Пандоры и разрешить не выполнять ГОЗ из–за сбоев в поставках. Но если поставщик увеличивает срок поставки до 24 месяцев, а срок исполнения обязательств по договору исчисляется календарным годом, это повод пойти на какой–то разумный компромисс», – сказал эксперт.