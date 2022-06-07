Минцифры пообещало защитить российских производителей IT–продукции

Минцифры пообещало защитить российских производителей IT–продукцииФорс–мажоры с поставками ведомство готово решать в ручном режиме
Минцифры готово помочь российским производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования решить проблемы с поставками зарубежных комплектующих по уже заключенным контрактам. Об этом в ходе форума «CNews FORUM Кейсы: опыт IT–лидеров» 7 июня сообщил министр Максут Шадаев.
Шадаев уточнил, что сейчас в правительстве обсуждают необходимость законодательного регулирования форс–мажоров с поставками компонентов. «Мы готовы в ручном режиме такие случаи сопровождать. Пока позиция правительства заключается в том, что на уровне судов будут приниматься адекватные решения, исходя из того, что обстоятельства форс-мажорные», – добавил он. Министр также напомнил о праве российских производителей обратиться в суд, чтобы принудить зарубежных поставщиков к выполнению своих обязательств или взыскать штрафные санкции.
Представитель Минцифры подтвердил «Ведомостям», что российские производители оборудования могут сообщать в ведомство обо всех спорных ситуациях с зарубежными поставщиками, в том числе о неисполненных обязательствах по поставкам оборудования. Минцифры вместе с Минпромторгом будут выявлять причины форс–мажоров: уточнять их у поставщиков и искать компромиссные решения, добавил собеседник.
Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский считает, что вопрос форс–мажоров с поставками стоит вывести в правовое поле для того, чтобы позволить производителям электронного оборудования пересматривать условия госконтрактов. «Сейчас выполнить обязательства по контрактам, подписанными ранее, в большинстве случаев невозможно. Госзаказчики, в свою очередь, не могут пойти навстречу коммерческим компаниям, так как без обоснования невозможности исполнить контракт вследствие обстоятельств непреодолимой силы их могут обвинить в сговоре», – объяснил эксперт.
В связи с сильно выросшими сроками поставок комплектующих было бы логично освободить от жестких санкций головных исполнителей гособоронзаказа (ГОЗ), добавляет источник, близкий к одному из крупных производителей электроники. Сейчас неисполнение контрактов, по его словам, может повлечь за собой наказание вплоть до уголовной ответственности. «Нельзя открыть ящик Пандоры и разрешить не выполнять ГОЗ из–за сбоев в поставках. Но если поставщик увеличивает срок поставки до 24 месяцев, а срок исполнения обязательств по договору исчисляется календарным годом, это повод пойти на какой–то разумный компромисс», – сказал эксперт.
Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов согласен с тем, что вопрос с форс-мажорами лучше решать в законодательном порядке, чтобы компании не попадали под штрафы и в реестр недобросовестных поставщиков. По его словам, в этом случае у правоохранительных органов не будет вопросов ни к поставщикам, ни к самим чиновникам, которые решают проблему в ручном режиме.
По словам Шадаева, комплектующие для российского оборудования по–прежнему поставляют в Россию, и ситуация на рынке сейчас неплохая. «Со спросом на российскую электронику все хорошо. Наша задача – помочь производителям компьютерного и телекоммуникационного оборудования, создать условия», – сказал министр. Он также отметил, что конечная сборка продуктов будет целиком проходить в России.
Покровский оценил ситуацию с поставками комплектующих как тяжелую. Он объяснил, что IT–отрасли фактически пришлось перестроить поставки, так как авторизованные каналы, работавшие по схеме «производитель компонентов – официальный дистрибутор – российский заказчик», больше недоступны. «Альтернативные каналы сейчас формируются, но внешних и внутренних ограничений для их работы по–прежнему много. Например, перечень брендов в указе о параллельном импорте приходится постоянно пополнять. Правильнее было бы сделать его открытым и допустить ввоз любой продукции», – сказал эксперт.
Запасов комплектующих для производства оборудования в зависимости от его типов хватит на срок от двух месяцев до полутора лет, заявил Покровский. Наиболее серьезные проблемы у производителей сейчас с поставками специализированных микросхем, например, для производства ethernet–коммутаторов.
Ранее Шадаев также говорил, что Минцифры работает над снижением импортной пошлины для комплектующих. Минпромторг, в свою очередь, предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров, в список которых входит телекоммуникационное оборудование. Стоимость кредита составит 30% от ключевой ставки плюс 3 п. п., а банкам на компенсацию потерь выделят субсидии в размере 70% от ставки Центробанка.