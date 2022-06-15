«Почта России» начнет коммерческую эксплуатацию беспилотников в «ближайшие недели»К 2025 году компания рассчитывает вывести дроны на безубыточность
«Почта России» планирует начать коммерческую доставку грузов беспилотными дронами в ближайшее время. Об этом в рамках ПМЭФ–2022 15 июня заявил заместитель гендиректора компании Сергей Сергушев.
«Мы в этом году в ближайшие недели стартуем с коммерческой эксплуатацией [беспилотных аппаратов] в одном из регионов», – уточнил он, не назвав регион. Сергушев также не пояснил в выступлении, кто станет партнером по проекту.
В разговоре с «Ведомостями» топ–менеджер сообщил, что будет выбран один из четырех регионов – Ямало–Ненецкий автономный округ, Чукотка, Камчатка или Ханты–Мансийский автономный округ. «До конца 2024 г. мы планируем запустить 7 маршрутов на Ямале и 21 маршрут на Чукотке», – добавил Сергушев. По его словам, на первом этапе в этих целях будут использоваться беспилотные средства вертолетного типа.
Ранее в этом году запуск коммерческой доставки беспилотниками анонсировал гендиректор компании Максим Акимов. Тестовый полет «Почта» провела в ноябре совместно с компанией «Аэромакс» в ЯНАО. В эксперименте участвовал беспилотник вертолетного типа SH–350. Он совершил несколько полетов по маршруту Салехард–Аксарка–Салехард с массогабаритным макетом груза, общая протяженность пути из одного пункта в другой составила 53 км, говорилось в сообщении компании.
В 2023 году оператор рассчитывает развернуть использование беспилотников другого типа, конвертопланов – аппаратов с поворотными двигателями, которые на взлете и при посадке работают как несущие винты. По мнению руководства «Почты», этот тип аппаратов более предпочтителен с точки зрения экономики. «Мы ожидаем, что в 2024 г. обкатка технологий приведет к сертификации типовой конструкции», – добавил Сергушев. К 2025 году «Почта России» рассчитывает вывести аэродоставку беспилотниками на безубыточный уровень, заявил он в выступлении в рамках ПМЭФ.
Проект «Почты» очень сильный во многом за счет того, что им руководит Денис Барышников, считает директор компании «Птеро» Амир Валиев. Ранее Барышников работал в авиакомпании «Волга–Днепр», которая занимается массовыми авиаперевозками негабаритных и других грузов по всему миру, и руководил межрегиональным авиационным кластером в Иркутской и Ульяновской областях, поясняет Валиев. Там менеджер запустил проект с беспилотной перевозкой грузов и добился того, чтобы его финансировал фонд Бортника (занимается поддержкой венчурных проектов. – «Ведомости»). Поэтому все задуманное в рамках проекта будет реализовано, уверен Валиев.
Но планы о выходе на точку безубыточности в 2025 г. Валиев считает «очень смелыми». «Возможно, это затянется на год–два или даже на пять лет. С учетом специфику отрасли адекватным будет даже срок окупаемости в десять лет. За 10 лет в среднем окупаются железные дороги, это же не причина перестать их строить. Но мне кажется, что у «Почты» это займет меньше времени», – рассуждает он.
Достичь безубыточности к 2025 г. реально, но, безусловно, в проект заложены риски, уточняет директор АНО «Центр Аэронет» Сергей Жуков. «Во–первых, пока нет готовых беспилотных транспортных авиасистем гражданского назначения. Их надо либо создавать, либо доводить до ума. Во–вторых, не до конца ясны все затраты на НИОКР, создание наземной и космической инфраструктуры, логистического оператора, на развитие нормативной правовой базы и т.д.», – объясняет он.
По оценке эксперта, бизнес–модель строится с известными допущениями. Но, с другой стороны, и выгода от этого федерального проекта может быть очень высока, так что риски можно считать оправданными, заключает Жуков.