«Почта России» начнет коммерческую эксплуатацию беспилотников в «ближайшие недели»

Но планы о выходе на точку безубыточности в 2025 г. Валиев считает «очень смелыми». «Возможно, это затянется на год–два или даже на пять лет. С учетом специфику отрасли адекватным будет даже срок окупаемости в десять лет. За 10 лет в среднем окупаются железные дороги, это же не причина перестать их строить. Но мне кажется, что у «Почты» это займет меньше времени», – рассуждает он.