В России создали тяжелый летающий дрон-грузовик

В России создали тяжелый летающий дрон-грузовикИнтерес к разработке проявляют Минобороны и производитель «Фрутоняни»
Российские инженеры создали воздушный беспилотный грузовик «Аладдин» для перевозки людей и грузов, об этом «Ведомостям» рассказал представитель АНО «Платформа НТИ» и подтвердил генконструктор проекта, директор компании «Аэрокосмическая экосистема» и заведующий лабораторией аэрокосмических систем МГУ Алексей Алтухов. «Аладдин» способен переносить до 250 кг полезной нагрузки на расстояние до 150 км, уточнил генконструктор.
Разработка проекта пока велась в основном за счет личных средств Алтухова, сообщил он «Ведомостям». По его словам, на данный момент в него инвестировано порядка 22 млн руб. Соинвесторами были также компания «НВ-АСУпроект» и «Совкомфлот».
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