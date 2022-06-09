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В России создали тяжелый летающий дрон-грузовик

Интерес к разработке проявляют Минобороны и производитель «Фрутоняни»
Екатерина Кинякина
Уменьшенный прототип летающего автомобиля / «Аэрокосмическая экосистема»

Российские инженеры создали воздушный беспилотный грузовик «Аладдин» для перевозки людей и грузов, об этом «Ведомостям» рассказал представитель АНО «Платформа НТИ» и подтвердил генконструктор проекта, директор компании «Аэрокосмическая экосистема» и заведующий лабораторией аэрокосмических систем МГУ Алексей Алтухов. «Аладдин» способен переносить до 250 кг полезной нагрузки на расстояние до 150 км, уточнил генконструктор.

Разработка проекта пока велась в основном за счет личных средств Алтухова, сообщил он «Ведомостям». По его словам, на данный момент в него инвестировано порядка 22 млн руб. Соинвесторами были также компания «НВ-АСУпроект» и «Совкомфлот».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных