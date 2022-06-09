В России создали тяжелый летающий дрон-грузовик

Разработка проекта пока велась в основном за счет личных средств Алтухова, сообщил он «Ведомостям». По его словам, на данный момент в него инвестировано порядка 22 млн руб. Соинвесторами были также компания «НВ-АСУпроект» и «Совкомфлот».