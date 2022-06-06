Беспилотные аэротакси начнут тестировать в 2024 году

В конце мая фонд «Сколково» и правительство Москвы объявили о создании специальной зоны для тестирования беспилотных авиасистем (БАС) в условиях мегаполиса. В зоне будут действовать ограничения высоты полетов в 100 м. Полеты грузовых дронов планируется начать уже в сентябре 2022 г., обещал тогда председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.