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Беспилотные аэротакси начнут тестировать в 2024 году

Но пока это невозможно из-за регуляторных ограничений
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
Наиболее перспективными проектами на сегодняшний день считаются китайский EHang и европейский Volocopter, из российских проектов – Hover (на фото) / Валерий Шарифулин / ТАСС

Тестовые полеты беспилотных пассажирских аэротакси в подмосковном Сколкове начнутся в 2024 г. Это «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердил старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем. Для начала испытаний «Сколково» необходимо ввести экспериментально-правовой режим (ЭПР) и пройти цикл согласований с регулятором, уточнили собеседники «Ведомостей».

В конце мая фонд «Сколково» и правительство Москвы объявили о создании специальной зоны для тестирования беспилотных авиасистем (БАС) в условиях мегаполиса. В зоне будут действовать ограничения высоты полетов в 100 м. Полеты грузовых дронов планируется начать уже в сентябре 2022 г., обещал тогда председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных