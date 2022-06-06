Беспилотные аэротакси начнут тестировать в 2024 году

Беспилотные аэротакси начнут тестировать в 2024 годуНо пока это невозможно из-за регуляторных ограничений
Тестовые полеты беспилотных пассажирских аэротакси в подмосковном Сколкове начнутся в 2024 г. Это «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник и подтвердил старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем. Для начала испытаний «Сколково» необходимо ввести экспериментально-правовой режим (ЭПР) и пройти цикл согласований с регулятором, уточнили собеседники «Ведомостей».
В конце мая фонд «Сколково» и правительство Москвы объявили о создании специальной зоны для тестирования беспилотных авиасистем (БАС) в условиях мегаполиса. В зоне будут действовать ограничения высоты полетов в 100 м. Полеты грузовых дронов планируется начать уже в сентябре 2022 г., обещал тогда председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
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