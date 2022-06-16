Развод в сети: мошеннические схемы, появившиеся после начала спецоперации

Сервисы бесплатных объявлений полны предложений по установке VPN-сервисов для обхода блокировки Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской в России). Стоимость подписки на популярный сервис составляет от 50 до 500 руб. на период от месяца до года. За подключение к VPN-серверу продавцы могут просить 500 руб., за аренду виртуального сервера на зарубежных площадках и его настройку – 3000 руб. «Даже поверхностный анализ показывает, что это более чем подозрительные объявления, и лучше не пытаться играть в эту «рулетку», – категоричен Яков Кравцов из Group-IB. Чем более заманчивое предложение («VPN за 1 рубль», «подарок 1000 рублей») и чем больше пользователя торопят («последний шанс», «успейте купить»), тем больше риски столкнуться с интернет-мошенниками. При вводе данных банковской карты для оплаты подобной услуги на незнакомом сайте или в приложении, даже на символическую сумму, велик риск наткнуться на фишинговые ресурсы, заключает эксперт.