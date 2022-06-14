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Финансы

ЦБ предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов

Ведомости

Центробанк предложил ввести механизм, с помощью которого россияне смогут внести в свою кредитную историю запрет на выдачу им кредитов, чтобы обезопасить себя от мошенников, сообщила пресс-служба регулятора. Сейчас инициатива проходит межведомственное согласование.

«Человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заем на его имя. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — рассказали в Банке России.

Россияне смогут бесплатно устанавливать и снимать такой запрет любое количество раз: для этого нужно будет обратиться в бюро кредитных историй (можно через портал госуслуг), банк или МФО.

В мае прошлого года РБК сообщил, что депутаты Госдумы и участники рынка разработали два законопроекта, в которых предлагалось ввести подобный механизм. Согласно документам, россияне смогут подавать заявки на запрет выдавать им кредиты через госуслуги или банки. Предполагалось, что запрет на взятие ссуд будет вступать в силу в течение 7 дней с момента обращения. Данные о запрете на выдачу кредитов предложили указывать в титульной части кредитной истории заемщика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных