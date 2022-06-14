ЦБ предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов
Центробанк предложил ввести механизм, с помощью которого россияне смогут внести в свою кредитную историю запрет на выдачу им кредитов, чтобы обезопасить себя от мошенников, сообщила пресс-служба регулятора. Сейчас инициатива проходит межведомственное согласование.
«Человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заем на его имя. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Банки и микрофинансовые организации (МФО) перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие самоограничений. И если, несмотря на то что они действуют, кредитор все равно выдаст деньги, он не сможет требовать погашения долга», — рассказали в Банке России.
Россияне смогут бесплатно устанавливать и снимать такой запрет любое количество раз: для этого нужно будет обратиться в бюро кредитных историй (можно через портал госуслуг), банк или МФО.
В мае прошлого года РБК сообщил, что депутаты Госдумы и участники рынка разработали два законопроекта, в которых предлагалось ввести подобный механизм. Согласно документам, россияне смогут подавать заявки на запрет выдавать им кредиты через госуслуги или банки. Предполагалось, что запрет на взятие ссуд будет вступать в силу в течение 7 дней с момента обращения. Данные о запрете на выдачу кредитов предложили указывать в титульной части кредитной истории заемщика.