Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком» за утечки данных

О составлении протокола по итогам проверки «Ростелекома» сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН). По итогам проверки служба выявила нарушения законодательства в сфере оборота персональных данных (ПД) клиентов, отметил собеседник. «Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАПа», – сообщил он. Когда именно был составлен протокол и в какой именно судебный участок он направлен, представитель РКН не уточнил.