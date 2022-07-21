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Роскомнадзор составил протокол на «Ростелеком» за утечки данных

Но пока максимальный штраф для компании вряд ли превысит 100 000 рублей
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Роскомнадзор и «Ростелеком» встретятся в суде / Максим Стулов / Ведомости

О составлении протокола по итогам проверки «Ростелекома» сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН). По итогам проверки служба выявила нарушения законодательства в сфере оборота персональных данных (ПД) клиентов, отметил собеседник. «Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАПа», – сообщил он. Когда именно был составлен протокол и в какой именно судебный участок он направлен, представитель РКН не уточнил.

В пресс-службе «Ростелекома» не стали комментировать информацию о протоколе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных