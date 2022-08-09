Куратором мессенджера VK стал автор I2BF Global Ventures «Активного гражданина»Фарит Хуснояров перешел в интернет-компанию вслед за ставшим ее президентом Владимиром Кириенко
Гендиректор IT-дочки «Ростелекома» «РТ лабс» Фарит Хуснояров в апреле перешел в компанию VK, рассказали источники «Ведомостей». В компании он руководит подразделением по развитию «VK мессенджера», рассказал собеседник, знающий это от сотрудника интернет-компании. Информацию о переходе Хусноярова из «Ростелекома» в VK «Ведомостям» подтвердили источник, близкий к «Ростелекому», и федеральный чиновник.
Представитель VK подтвердил «Ведомостям» информацию о назначении Хусноярова вице-президентом компании.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам