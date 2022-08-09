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Куратором мессенджера VK стал автор I2BF Global Ventures «Активного гражданина»

Фарит Хуснояров перешел в интернет-компанию вслед за ставшим ее президентом Владимиром Кириенко
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Фарит Хуснояров / Медиалогия

Гендиректор IT-дочки «Ростелекома» «РТ лабс» Фарит Хуснояров в апреле перешел в компанию VK, рассказали источники «Ведомостей». В компании он руководит подразделением по развитию «VK мессенджера», рассказал собеседник, знающий это от сотрудника интернет-компании. Информацию о переходе Хусноярова из «Ростелекома» в VK «Ведомостям» подтвердили источник, близкий к «Ростелекому», и федеральный чиновник.

Представитель VK подтвердил «Ведомостям» информацию о назначении Хусноярова вице-президентом компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных