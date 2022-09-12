«Лаборатория Касперского» подготовит разработчиков приложений для собственной ОС

Если ОС «Лаборатории Касперского» так и останется в ограниченном использовании только в пределах госсектора, то среди разработчиков ни сама платформа, ни образовательный курс, заточенный под нее, не будут востребованы в силу своей «специфичности» / Андрей Гордеев / Ведомости