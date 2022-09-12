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«Лаборатория Касперского» подготовит разработчиков приложений для собственной ОС

Если KasperskyOS останется платформой для госсектора, то такой курс не будет востребован, предупреждают эксперты
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Если ОС «Лаборатории Касперского» так и останется в ограниченном использовании только в пределах госсектора, то среди разработчиков ни сама платформа, ни образовательный курс, заточенный под нее, не будут востребованы в силу своей «специфичности» / Андрей Гордеев / Ведомости

«Лаборатория Касперского» разработала учебный курс для программистов, которые смогут создавать решения на базе общедоступной версии операционной системы (ОС) KasperskyOS Community Edition. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов. Бета-версия курса опубликована на образовательной платформе Stepik, убедились «Ведомости». По словам Суворова, компания разместила курс на платформе в начале сентября, ее общедоступная версия должна появиться в октябре.

Курс позволит компании создать экосистему из прикладных приложений на базе собственной ОС силами внешних разработчиков, пояснил Суворов. Как следует из информации на образовательной платформе, первая часть курса посвящена общим понятиям кибербезопасности, а вторая «дает практические навыки использования KasperskyOS для разработки кибербезопасных решений». Но полученную информацию можно будет использовать и в других ОС и средах разработки, уверяет Суворов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных