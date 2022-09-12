«Лаборатория Касперского» подготовит разработчиков приложений для собственной ОС

«Лаборатория Касперского» подготовит разработчиков приложений для собственной ОСЕсли KasperskyOS останется платформой для госсектора, то такой курс не будет востребован, предупреждают эксперты
«Лаборатория Касперского» разработала учебный курс для программистов, которые смогут создавать решения на базе общедоступной версии операционной системы (ОС) KasperskyOS Community Edition. Об этом «Ведомостям» рассказал директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов. Бета-версия курса опубликована на образовательной платформе Stepik, убедились «Ведомости». По словам Суворова, компания разместила курс на платформе в начале сентября, ее общедоступная версия должна появиться в октябре.
Курс позволит компании создать экосистему из прикладных приложений на базе собственной ОС силами внешних разработчиков, пояснил Суворов. Как следует из информации на образовательной платформе, первая часть курса посвящена общим понятиям кибербезопасности, а вторая «дает практические навыки использования KasperskyOS для разработки кибербезопасных решений». Но полученную информацию можно будет использовать и в других ОС и средах разработки, уверяет Суворов.