Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

«Лаборатория Касперского» стала совладельцем стартапа ForPeople

Главным продуктом этой компании является HR-система, аналогичная ПО ушедшей из России SAP
Анастасия Курашева
До покупки доли в ForPeople аналогичных проектов в сфере HR-технологий у «Лаборатории Касперского» не было, поэтому для антивирусной компании это выход на новый рынок / Андрей Гордеев / Ведомости

«Лаборатория Касперского» купила 49% долей ООО «Фопипл» (бренд ForPeople), которое разрабатывает аналог американской HR-платформы SAP – GP OrgManager. Это «Ведомостям» рассказал представитель «Лаборатории Касперского» и подтвердил директор по развитию ForPeople.

ForPeople – российская компания, работающая с 2019 г., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В 2021 г. чистая прибыль ООО составляла 1,4 млн руб., выручка – 7 млн руб. Компания является резидентом «Сколково», ее продукты входят в реестр отечественного ПО, указано на ее сайте.

«Лаборатория Касперского» выкупила долю у основателей стартапа Анастасии Панасюк и Михаила Гуренкова. До сделки они владели долями в 57,6 и 38,4% соответственно. После сделки у Панасюк осталось 28,2% долей в ООО, у Гуренкова – 19,6%, отметил представитель «Лаборатории Касперского». Еще одним совладельцем «Фопипл» с 4%-ной долей является Александр Орлов.

Вы видите 23% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных