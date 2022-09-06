«Лаборатория Касперского» стала совладельцем стартапа ForPeople

«Лаборатория Касперского» стала совладельцем стартапа ForPeopleГлавным продуктом этой компании является HR-система, аналогичная ПО ушедшей из России SAP
«Лаборатория Касперского» купила 49% долей ООО «Фопипл» (бренд ForPeople), которое разрабатывает аналог американской HR-платформы SAP – GP OrgManager. Это «Ведомостям» рассказал представитель «Лаборатории Касперского» и подтвердил директор по развитию ForPeople.
ForPeople – российская компания, работающая с 2019 г., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В 2021 г. чистая прибыль ООО составляла 1,4 млн руб., выручка – 7 млн руб. Компания является резидентом «Сколково», ее продукты входят в реестр отечественного ПО, указано на ее сайте.
«Лаборатория Касперского» выкупила долю у основателей стартапа Анастасии Панасюк и Михаила Гуренкова. До сделки они владели долями в 57,6 и 38,4% соответственно. После сделки у Панасюк осталось 28,2% долей в ООО, у Гуренкова – 19,6%, отметил представитель «Лаборатории Касперского». Еще одним совладельцем «Фопипл» с 4%-ной долей является Александр Орлов.