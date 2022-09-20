Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

«Лаборатория Касперского» планирует продавать защищенную ОС в ОАЭ

Разработчик начал тестировать решение для промышленного интернета вещей
Анастасия Курашева
В ОАЭ запускается много инновационных проектов, фонды и бизнес смотрят на перспективные направления / Андрей Гордеев / Ведомости

«Лаборатория Касперского» впервые вывела KasperskyOS на международный рынок. О том, что решение, предназначенное для промышленного интернета вещей (IIoT), тестируют две компании в ОАЭ, «Ведомостям» рассказал директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов. Названия конкретных компаний он уточнять отказался.

По словам Суворова, «Лаборатория Касперского» в данный момент ищет партнеров для внедрения решений на базе KasperskyOS в регионе META (Ближний Восток, Турция, Африка), но «наиболее серьезно продвинулась и видит интерес» в странах Персидского залива, в частности ОАЭ. «У нас там проходят закрытые пилотные испытания шлюзов для IIoT, в которых участвуют две компании», – сказал он. Суворов сообщил, что первые тесты прошли еще в начале февраля, до начала СВО на Украине. С тех пор планы компании по продвижению KasperskyOS на международные рынки не поменялись, заверил представитель «Лаборатории».

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных