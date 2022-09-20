«Лаборатория Касперского» планирует продавать защищенную ОС в ОАЭ

По словам Суворова, «Лаборатория Касперского» в данный момент ищет партнеров для внедрения решений на базе KasperskyOS в регионе META (Ближний Восток, Турция, Африка), но «наиболее серьезно продвинулась и видит интерес» в странах Персидского залива, в частности ОАЭ. «У нас там проходят закрытые пилотные испытания шлюзов для IIoT, в которых участвуют две компании», – сказал он. Суворов сообщил, что первые тесты прошли еще в начале февраля, до начала СВО на Украине. С тех пор планы компании по продвижению KasperskyOS на международные рынки не поменялись, заверил представитель «Лаборатории».