Минцифры будет проверять защищенность «Госуслуг» сразу на двух площадках

Минцифры будет проверять защищенность «Госуслуг» сразу на двух площадкахНо платить за найденные уязвимости ведомство не собирается
ля поиска уязвимостей на портале «Госуслуги» Минцифры привлекло компании Positive Technologies и «Киберполигон». Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний, информацию подтвердил представитель ведомства. При этом со своей стороны выплачивать вознаграждения белым хакерам, обнаружившим уязвимости, Минцифры не намерено, следует из ответа его представителя «Ведомостям».
Минцифры с июля прорабатывает возможность ввести понятие Bug Bounty (поиск уязвимостей волонтерами за вознаграждение) в правовое поле, чтобы легитимизировать работу белых хакеров в том числе в госсистемах, писали «Ведомости». В начале октября глава ведомства Максут Шадаев заявил, что Минцифры планирует проверять защищенность портала «Госуслуги». Сейчас ведомство согласовывает общую концепцию с другими органами исполнительной власти, рассказал представитель Минцифры.