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Минцифры будет проверять защищенность «Госуслуг» сразу на двух площадках

Но платить за найденные уязвимости ведомство не собирается
Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

ля поиска уязвимостей на портале «Госуслуги» Минцифры привлекло компании Positive Technologies и «Киберполигон». Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний, информацию подтвердил представитель ведомства. При этом со своей стороны выплачивать вознаграждения белым хакерам, обнаружившим уязвимости, Минцифры не намерено, следует из ответа его представителя «Ведомостям».

Минцифры с июля прорабатывает возможность ввести понятие Bug Bounty (поиск уязвимостей волонтерами за вознаграждение) в правовое поле, чтобы легитимизировать работу белых хакеров в том числе в госсистемах, писали «Ведомости». В начале октября глава ведомства Максут Шадаев заявил, что Минцифры планирует проверять защищенность портала «Госуслуги». Сейчас ведомство согласовывает общую концепцию с другими органами исполнительной власти, рассказал представитель Минцифры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных