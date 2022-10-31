Минцифры будет проверять защищенность «Госуслуг» сразу на двух площадках

ля поиска уязвимостей на портале «Госуслуги» Минцифры привлекло компании Positive Technologies и «Киберполигон». Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний, информацию подтвердил представитель ведомства. При этом со своей стороны выплачивать вознаграждения белым хакерам, обнаружившим уязвимости, Минцифры не намерено, следует из ответа его представителя «Ведомостям».