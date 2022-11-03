«Билайн» лишился 4 млн абонентов и снизил выручку на 6%Это самая крупная потеря рынка в группе Veon
«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») потерял 4 млн абонентов за год по сравнению с концом III квартала 2021 г., следует из раскрытой 3 ноября отчетности за III квартал 2022 г. телекоммуникационного холдинга Veon, в который входит российский мобильный оператор. Абонентская база «Вымпелкома» сократилась на 9%, с 50,6 млн до 46 млн пользователей. Выручка российского «Билайна» в III квартале снизилась год к году на 6,1% до 70,7 млрд руб.
В России Veon показывает самое сильное снижение абонентской базы среди структур холдинга. Даже на территории Украины, где продолжаются военные действия, абонентская база дочерней компании Veon «Киевстар» сократилась менее значительно, лишь на 7%. Более того, в то время как capex (капитальные затраты на строительство сети) в III квартале на Украине у «Киевстара» вырос год к году на 52% до 1,8 млрд гривен (около $49 млн по текущему курсу), у «Билайна» этот показатель снизился на 25% до 12,9 млрд руб.
На остальных рынках присутствия Veon абонентская база к концу III квартала 2022 г., напротив, выросла. В Узбекистане число абонентов местного «Билайна» выросло на 20,4% до 8,1 млн пользователей, в Казахстане — на 7,3% до 10,5 млн человек. В этих же странах наблюдается и рост выручки компании на 22,4% до $61 млн и на 23,1% до $166 млн соответственно. Также рост абонентской базы операторов Veon наблюдается в Пакистане (5%) и Бангладеш (6,4%).
В отчетности Veon снижение числа клиентов российского «Билайна» объясняется тем, что компания «фокусируется на улучшении качества абонентской базы». По словам представителя «Билайна», это означает, что оператор начал «более требовательно управлять отгрузками сим-карт» и перестал их бесплатно раздавать. Согласовывались ли действия российского менеджмента по работе над абонентской базой со штаб-квартирой и акционерами Veon, собеседник комментировать отказался.
C 2015 г. абонентская база «Билайна» неуклонно снижалась, отмечал РБК в 2021 г. За последние семь лет рост количества абонентов был отмечен лишь в III квартале 2021 г. Тогда база выросла на 1,7% до 50,6 млн человек.
Снижение показателя может объясняться тем, что последнее время все операторы работали над увеличением абонентской базы, вручая вторые и третьи сим-карты своим абонентам, считает гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Теперь же все операторы, в том числе и «Билайн», постарались прекратить это или минимизировать, так как выручка от таких абонентов сомнительна в среднесрочной перспективе, а стоимость изготовления сим-карты увеличилась, полагает он. Поэтому ждать роста абонентской базы у других игроков за этот квартал не приходится, добавил эксперт. У операторов слишком много свободы в манипуляции показателем абонентской базы, добавляет аналитик ФК «Финам» Леонид Делицын.
Днем ранее Veon объявил о поиске покупателя на свое российское подразделение. О конкретных переговорах с какими-либо претендентами на актив не сообщалось. Стоимость компании будет зависеть от того, какой именно у нее будет долг, обращает внимание Делицын. По его словам, общая долговая нагрузка Veon составляет порядка $12 млрд, но какая часть из этого приходится именно на российское подразделение, не сообщается. «Справедливую стоимость “Вымпелкома” как бизнеса я бы оценил в $4,5-5 млрд, но рыночная стоимость из-за долга может составить и пару сотен миллионов долларов, если покупателю придется выплачивать долги», — считает эксперт.
При обычных условиях Veon мог рассчитывать на мультипликатор для российского подразделения не менее 3-3,5 EV/EBITDA, что дает нам стоимость более $5 млрд, говорит аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михайлин. При срочной продаже в текущих условиях или за неимением большого количества пртендентов оценка может быть ниже, добавляет он.
Также вероятен вариант, что и непосредственно самой продажи компании не будет, продолжает Делицын: компания опубликовала только сообщение о намерении, оно может измениться под влиянием коррекции геополитической ситуации. «Ведь “Вымпелком” продают не потому, что он хуже или лучше других игроков на рынке, а потому, что он российский, но принадлежащий международному холдингу, которому он создает проблемы», — отмечает эксперт. Компания может быть передана кому-то из собственного менеджмента, объясняет Делицын. В этом случае Veon теоретически сможет вернуть актив позже, добавляет Михайлин.
Продажа снижает для холдинга санкционные риски, но Veon лишается актива, который генерировал почти половину EBITDA и существенную часть денежного потока, считает Михайлин. Вероятно, компания попробует переписать на «Вымпелком» часть своего долга для сохранения или даже улучшения финансовых показателей, продолжает он. Если последует продажа другим участникам, полученные средства могут быть использованы на приобретение дополнительных активов в странах присутствия или новых локациях, рассуждает аналитик.
Сейчас на рынке кризисная ситуация, продолжает он: «Многие компании стараются концентрировать финансовые ресурсы для обеспечения стабильной работы бизнеса, так как неопределенность очень высока. “Билайн” не самый простой актив. Оператор скорее терял позиции на рынке и пребывал в затяжной трансформации. Ему требовались существенные инвестиции для улучшения сети, которые Veon осуществлял последние годы».
Долг Veon очень большой, подтверждает Делицын. «Очевидно, что рынок настроен очень скептично к этой компании. За последние пять лет компания подешевела в 10 раз, — отмечает он. — Курьез состоит в том, что Veon стоит сегодня примерно столько же, сколько стоил “Вымпелком”, когда вышел на биржу в середине 1990-х. Прошло уже 30 лет, а стоимость компании вернулась к исходной точке».
Проблема сотовых операторов в России заключается в том, что их слишком много, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты. «Операторы превратились в компании с умеренной прибылью, которые продают стандартные сервисы. Этот рынок изначально был сконструирован под свирепую конкуренцию, ради того, чтобы быстро обрушить цены и сделать сотовую связь доступной населению. Эта цель была выполнена, но путем построения не очень крупных и совершенно беспомощных телекомов», — резюмирует Делицын.