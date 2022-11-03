«Билайн» лишился 4 млн абонентов и снизил выручку на 6%

Днем ранее Veon объявил о поиске покупателя на свое российское подразделение. О конкретных переговорах с какими-либо претендентами на актив не сообщалось. Стоимость компании будет зависеть от того, какой именно у нее будет долг, обращает внимание Делицын. По его словам, общая долговая нагрузка Veon составляет порядка $12 млрд, но какая часть из этого приходится именно на российское подразделение, не сообщается. «Справедливую стоимость “Вымпелкома” как бизнеса я бы оценил в $4,5-5 млрд, но рыночная стоимость из-за долга может составить и пару сотен миллионов долларов, если покупателю придется выплачивать долги», — считает эксперт.