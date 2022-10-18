«Билайн» спрятал в архив тариф «Связь Z» после начала СВО на Украине

«Билайн» спрятал в архив тариф «Связь Z» после начала СВО на УкраинеНо ранее подключившиеся абоненты продолжают им пользоваться
«Вымпелком» (работает на рынке под брендом «Билайн») архивировал мобильный тариф «Связь Z», едва получив регистрацию товарного знака в Роспатенте. Из документов, опубликованных в «СПАРК-Интерфаксе», следует, что заявка на товарный знак была подана еще в октябре 2020 г., но Роспатент зарегистрировал ее лишь в середине марта 2022 г. По информации на официальном сайте оператора, тогда же тариф был переведен в архив.
Было ли закрытие тарифа связано с тем, что буква Z стала одним из символов российской специальной военной операции на Украине, представитель оператора отказался комментировать. Он лишь подтвердил, что тариф «Связь Z» сейчас архивирован. Информацию о том, сколько абонентов продолжают пользоваться тарифом «Связь Z», он также не раскрыл.