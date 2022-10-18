«Билайн» спрятал в архив тариф «Связь Z» после начала СВО на Украине

«Вымпелком» (работает на рынке под брендом «Билайн») архивировал мобильный тариф «Связь Z», едва получив регистрацию товарного знака в Роспатенте. Из документов, опубликованных в «СПАРК-Интерфаксе», следует, что заявка на товарный знак была подана еще в октябре 2020 г., но Роспатент зарегистрировал ее лишь в середине марта 2022 г. По информации на официальном сайте оператора, тогда же тариф был переведен в архив.