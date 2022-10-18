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«Билайн» спрятал в архив тариф «Связь Z» после начала СВО на Украине

Но ранее подключившиеся абоненты продолжают им пользоваться
Марина Тюняева (Бочкарёва)
«Связь Z» – название тарифа, который «Билайн» запустил в октябре 2020 г. / Николай Тришин / ТАСС

«Вымпелком» (работает на рынке под брендом «Билайн») архивировал мобильный тариф «Связь Z», едва получив регистрацию товарного знака в Роспатенте. Из документов, опубликованных в «СПАРК-Интерфаксе», следует, что заявка на товарный знак была подана еще в октябре 2020 г., но Роспатент зарегистрировал ее лишь в середине марта 2022 г. По информации на официальном сайте оператора, тогда же тариф был переведен в архив.

Было ли закрытие тарифа связано с тем, что буква Z стала одним из символов российской специальной военной операции на Украине, представитель оператора отказался комментировать. Он лишь подтвердил, что тариф «Связь Z» сейчас архивирован. Информацию о том, сколько абонентов продолжают пользоваться тарифом «Связь Z», он также не раскрыл.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных