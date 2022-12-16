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My.Games выделила российский бизнес и ушла из России

Российское юрлицо договорилось о создании СП с другой игровой компанией
Анастасия Курашева
Среди наиболее известных проектов My.Games такие игры, как World War 3, Skyforge, Perfect World и «Аллоды онлайн» / vk.com/skyforgegame

Игровая компания My.Games, которую управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава выкупил в сентябре у VK за $642 млн, выделила российское подразделение в самостоятельную компанию Astrum Entertainment. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель My.Games. Реструктуризацию, по его словам, планируется завершить в ближайшие несколько месяцев.

Astrum Entertainment станет новым владельцем лицензий на игры, ранее принадлежавших My.Games. Эти лицензии позволят компании и дальше издавать в России игры, в том числе ПК-игры от внешних разработчиков. Также Astrum Entertainment сохранит команды, задействованные в работе над проектами, объяснил представитель My.Games.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных