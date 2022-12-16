My.Games выделила российский бизнес и ушла из России

My.Games выделила российский бизнес и ушла из РоссииРоссийское юрлицо договорилось о создании СП с другой игровой компанией
Игровая компания My.Games, которую управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава выкупил в сентябре у VK за $642 млн, выделила российское подразделение в самостоятельную компанию Astrum Entertainment. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель My.Games. Реструктуризацию, по его словам, планируется завершить в ближайшие несколько месяцев.
Astrum Entertainment станет новым владельцем лицензий на игры, ранее принадлежавших My.Games. Эти лицензии позволят компании и дальше издавать в России игры, в том числе ПК-игры от внешних разработчиков. Также Astrum Entertainment сохранит команды, задействованные в работе над проектами, объяснил представитель My.Games.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам