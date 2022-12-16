My.Games выделила российский бизнес и ушла из России

Astrum Entertainment станет новым владельцем лицензий на игры, ранее принадлежавших My.Games. Эти лицензии позволят компании и дальше издавать в России игры, в том числе ПК-игры от внешних разработчиков. Также Astrum Entertainment сохранит команды, задействованные в работе над проектами, объяснил представитель My.Games.