VK объявила о продаже игрового подразделения My.Games за $642 млн

Рынок ждал продажу My.Games с февраля, говорит владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев. Покупатели, по его словам, оценивали активы в меньшую сумму, VK хотел получить не меньше $1 млрд. «С учетом текущей ситуации сделку сложно назвать не крупной, но еще несколько месяцев назад VK даже не взглянул бы на такой бид», — объясняет он. На зарубежный рынок эта сделка никак не повлияет, но на российском рынке она означает, что игровую вертикаль VK возглавит новый человек, добавляет Махтиев, предполагая, что им будет выходец из команды, пришедшей с CEO.