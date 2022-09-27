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Бизнес

VK объявила о продаже игрового подразделения My.Games за $642 млн

Холдинг продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play
Анастасия Майер Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

Холдинг VK объявил о продаже игрового подразделения My.Games за $642 млн, следует из сообщения пресс-службы компании. Покупателем стал управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава.

В сообщении уточняется, что сделка включает все активы My.Games, в том числе принадлежащие компании студии и игровые продукты. Сооснователь My.Games Владимир Никольский покидает VK и продолжит развивать бывшее игровое подразделение.

«VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play. Она объединяет все популярные игровые развлечения в одном месте: каталог игр, облачный гейминг, стриминговую платформу VK Play Live, турнирную платформу и новостное медиа», — говорится в сообщении. Руководителем VK Play станет Василий Магурян, более восьми лет руководивший игровым направлением VK.

Чачава не ответил на запрос «Ведомостей».

«Это определенно крупнейшая сделка на российском рынке игр за все время, хотя мы и не знаем, за сколько Tencent купил 1c games (об этой сделке было объявлено в феврале 2022 г. – “Ведомости”)», – говорит Карен Казарян, главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). По его словам, сумма сделки в $642 млн сопоставима «с двумя годовыми доходами MyGames в 2020 г.» «Не исключено, что Leta не финальный бенефициар актива. В марте была неофициальная информация о переговорах с Tencent, но подтверждения этого не было», – добавил Казарян.

По его оценке, игровое направление приносило VK около трети всего дохода. Однако с введением санкций возможности по монетизации игр практически исчезли. «Так что продажа подразделения, на мой взгляд, была лишь вопросом времени», – добавил он.

«Я думаю, что это планомерный развод активов бывшего Mail.ru, который пытался скооперировать под одной крышей и игры, и сервисы, и медиа», — согласен с Казаряном независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. По его словам, при передаче игрового актива холдинг избавится «от внезапно нагрянувшей проблемы», и будет вести два независимых друг от друга бизнес-направления – контента и сервисов – в рамках одной корпорации.

Рынок ждал продажу My.Games с февраля, говорит владелец порталов о видеоиграх «Канобу» и «Игромания» Гаджи Махтиев. Покупатели, по его словам, оценивали активы в меньшую сумму, VK хотел получить не меньше $1 млрд. «С учетом текущей ситуации сделку сложно назвать не крупной, но еще несколько месяцев назад VK даже не взглянул бы на такой бид», — объясняет он. На зарубежный рынок эта сделка никак не повлияет, но на российском рынке она означает, что игровую вертикаль VK возглавит новый человек, добавляет Махтиев, предполагая, что им будет выходец из команды, пришедшей с CEO.

«Возможно, что под руководством Чачавы игровое направление VK сможет обрести новое дыхание, приобрести новых менеджеров и перестроить свою политику роста, которая, по сути, не менялась с 2019 года», – надеется Кузьменко.

«Игровая индустрия в России находится в тяжелейшем положении, мы наблюдаем продолжающийся в течение всего года исход как международных игроков, так и российских студий, и перспектив на этом рынке я лично не ожидаю», – заключает Казарян.

«Ведомости» ранее писали, что VK ведет переговоры с рядом студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Холдинг рассчитывает создать российский аналог платформ Steam и Epic Games. Эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games, компании могут объявить о партнерстве до конца 2022 г., знает источник, близкий к VK. В эту стратегию, по словам собеседников издания, VK может вложить до $10 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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