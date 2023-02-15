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Кибермошенники начали зарабатывать на популярности ChatGPT

Жулики начали предлагать платные услуги по регистрации аккаунтов в недоступной в России нейросети
Анастасия Курашева
Популярность нейросети ChatGPT немедленно привлекла к ней теневой бизнес и злоумышленников / Dado Ruvic / Reuters

В рунете начали появляться мошеннические ресурсы, создатели которых предлагают пользователям купить доступ к аккаунту для работы с ChatGPT. Если в декабре 2022 г. в российских доменных зонах было зарегистрировано три домена, ассоциированных с ChatGPT, то в январе 2023 г. их было уже 17, а в первые недели февраля – 41, рассказала «Ведомостям» руководитель группы анализа цифровых угроз «РТК-Солар» Диана Селехина.

Популярность мошеннических схем, связанных с оплатой аккаунтов ChatGPT, подтверждают также представители компаний BI.Zone и Group-IB. По подсчетам BI.Zone, c 1 января 2023 г. в сети было зарегистрировано 5233 домена, в которых есть сочетание chatgpt, из них 53 – в доменной зоне .ru.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных