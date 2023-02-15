Кибермошенники начали зарабатывать на популярности ChatGPT

В рунете начали появляться мошеннические ресурсы, создатели которых предлагают пользователям купить доступ к аккаунту для работы с ChatGPT. Если в декабре 2022 г. в российских доменных зонах было зарегистрировано три домена, ассоциированных с ChatGPT, то в январе 2023 г. их было уже 17, а в первые недели февраля – 41, рассказала «Ведомостям» руководитель группы анализа цифровых угроз «РТК-Солар» Диана Селехина.