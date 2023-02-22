Возрастную маркировку видеоигр предложили оставить за разработчиками

Возрастную маркировку стоит вводить по аналогии с той, что прописана в законе № 436-ФЗ «О защите детей от информации…», при этом ориентируясь на особенности игр, считает Малахов. «Игра имеет две составляющие — игровой контент, который может маркироваться в полном соответствии с 436-ФЗ, и игровой процесс, который в законе не упоминается, — объяснил эксперт «Ведомостям». — То есть в игре про единорогов и облачка может быть такой напряженный игровой процесс, что если дать ее ребенку не по возрасту, она вызовет у него стресс». По словам представителя ЦСР, для введения возрастной маркировки потребуется внести изменения не только в 436-ФЗ, но и в законы 149-ФЗ «Об информации…» и 38-ФЗ «О рекламе».