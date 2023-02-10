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Разработчики игры «Смута» получат новый грант

Релиз этого проекта планируется на VK Play
Анастасия Курашева
«Смута», возможно, будет доступна игрокам уже до конца 2023 г. / Максим Стулов / Ведомости

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) вложит дополнительные средства в разработку игры «Смута», посвященной событиям одноименного времени в России, которая ранее уже получала грант в размере 260 млн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. Точный размер инвестиций он не назвал, но уточнил, что он сопоставим с прошлым траншем. То есть суммарно за два года разработки игры новосибирская студия Cyberia Nova получит приблизительно полмиллиарда рублей.

Гореславский сообщил, что Cyberia Nova отчиталась об использовании первого транша, который был выделен в 2022 г., и показала демоверсию игры. В этом году ИРИ снова проинвестирует в студию, рассчитывая на релиз в конце 2023 г. Руководитель Cyberia Nova Алексей Копцев подтвердил, что к концу года компания планирует доработать «Смуту» до финальной версии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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