Разработчики игры «Смута» получат новый грант

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) вложит дополнительные средства в разработку игры «Смута», посвященной событиям одноименного времени в России, которая ранее уже получала грант в размере 260 млн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. Точный размер инвестиций он не назвал, но уточнил, что он сопоставим с прошлым траншем. То есть суммарно за два года разработки игры новосибирская студия Cyberia Nova получит приблизительно полмиллиарда рублей.