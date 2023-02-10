Разработчики игры «Смута» получат новый грант

Разработчики игры «Смута» получат новый грантРелиз этого проекта планируется на VK Play
АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) вложит дополнительные средства в разработку игры «Смута», посвященной событиям одноименного времени в России, которая ранее уже получала грант в размере 260 млн руб. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. Точный размер инвестиций он не назвал, но уточнил, что он сопоставим с прошлым траншем. То есть суммарно за два года разработки игры новосибирская студия Cyberia Nova получит приблизительно полмиллиарда рублей.
Гореславский сообщил, что Cyberia Nova отчиталась об использовании первого транша, который был выделен в 2022 г., и показала демоверсию игры. В этом году ИРИ снова проинвестирует в студию, рассчитывая на релиз в конце 2023 г. Руководитель Cyberia Nova Алексей Копцев подтвердил, что к концу года компания планирует доработать «Смуту» до финальной версии.