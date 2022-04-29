Онлайн-кинотеатры обяжут оградить детей от взрослого контента пин-кодами

Факт обсуждения пин-кодов для взрослого контента подтвердил и представитель РКН. Он подчеркнул, что регулятор «принимал участие в обсуждении законопроекта, направленного на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Собеседник отказался уточнить, кто был инициатором законопроекта. По его словам, проект был разработан в 2022 г. «с учетом анализа правоприменительной практики исполнения владельцами АВС (аудиовизуальных сервисов) требований закона за 2021 г.».