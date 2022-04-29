Онлайн-кинотеатры обяжут оградить детей от взрослого контента пин-кодами

Онлайн-кинотеатры обяжут оградить детей от взрослого контента пин-кодамиПри покупке фильмов родителям придется подтверждать возраст
Российские онлайн-кинотеатры могут обязать ограничивать доступ детей ко взрослому контенту при помощи пин-кода. В разработке соответствующих поправок принимает участие Роскомнадзор (РКН), рассказали источники «Ведомостей» в ведомствах и компаниях. Это подтвердил представитель РКН. «Прорабатывается с индустрией, рассматриваются различные варианты», – заявил представитель Минцифры, отвечая на запрос об обсуждении технологических ограничений доступа детей к взрослому контенту в онлайн-кинотеатрах.
В последние месяцы в РКН изучали вопрос технологических ограничений, которые предпринимают крупные онлайн-кинотеатры, чтобы затруднить детям доступ к контенту 18+, говорит федеральный чиновник. По его словам, даже несмотря на наличие «детских аккаунтов» и инструментов родительского контроля у некоторых кинотеатров, далеко не все платформы ограждают детей от взрослого контента.
Факт обсуждения пин-кодов для взрослого контента подтвердил и представитель РКН. Он подчеркнул, что регулятор «принимал участие в обсуждении законопроекта, направленного на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Собеседник отказался уточнить, кто был инициатором законопроекта. По его словам, проект был разработан в 2022 г. «с учетом анализа правоприменительной практики исполнения владельцами АВС (аудиовизуальных сервисов) требований закона за 2021 г.».