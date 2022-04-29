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Онлайн-кинотеатры обяжут оградить детей от взрослого контента пин-кодами

При покупке фильмов родителям придется подтверждать возраст
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Маркировка вовсе не ограждает детей от взрослого контента, убежден федеральный чиновник / Злата Милявская / Ведомости

Российские онлайн-кинотеатры могут обязать ограничивать доступ детей ко взрослому контенту при помощи пин-кода. В разработке соответствующих поправок принимает участие Роскомнадзор (РКН), рассказали источники «Ведомостей» в ведомствах и компаниях. Это подтвердил представитель РКН. «Прорабатывается с индустрией, рассматриваются различные варианты», – заявил представитель Минцифры, отвечая на запрос об обсуждении технологических ограничений доступа детей к взрослому контенту в онлайн-кинотеатрах.

В последние месяцы в РКН изучали вопрос технологических ограничений, которые предпринимают крупные онлайн-кинотеатры, чтобы затруднить детям доступ к контенту 18+, говорит федеральный чиновник. По его словам, даже несмотря на наличие «детских аккаунтов» и инструментов родительского контроля у некоторых кинотеатров, далеко не все платформы ограждают детей от взрослого контента.

Факт обсуждения пин-кодов для взрослого контента подтвердил и представитель РКН. Он подчеркнул, что регулятор «принимал участие в обсуждении законопроекта, направленного на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Собеседник отказался уточнить, кто был инициатором законопроекта. По его словам, проект был разработан в 2022 г. «с учетом анализа правоприменительной практики исполнения владельцами АВС (аудиовизуальных сервисов) требований закона за 2021 г.».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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