Выручка InfoWatch в 2022 году поднялась на 16%

По словам Касперской, прогноз по выручке был «чуть больше», но в прошлом году никаких «особых провалов и изменений, в отличие от ковидного года, не было». «Многие компании заявляют, что у них дикий рост в связи с импортозамещением, а в нашем сегменте, к счастью или к сожалению, все заместили еще 5 лет назад, и у нас на рынке DLP (Data Leak Prevention — специализированное ПО для защиты от утечек данных) почти не осталось иностранных игроков», — объяснила она.