Выручка InfoWatch в 2022 году поднялась на 16%Доходы сегмента информбезопасности продолжат рост из-за импортозамещения
В 2022 г. выручка разработчика решений для информационной безопасности (ИБ) InfoWatch выросла на 16%, составив 2,2 млрд руб. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказала президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Данные по прибыли она не раскрыла.
По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2021 г. выручка InfoWatch составляла 1,9 млрд руб., прибыль — 116 млн руб.
По словам Касперской, прогноз по выручке был «чуть больше», но в прошлом году никаких «особых провалов и изменений, в отличие от ковидного года, не было». «Многие компании заявляют, что у них дикий рост в связи с импортозамещением, а в нашем сегменте, к счастью или к сожалению, все заместили еще 5 лет назад, и у нас на рынке DLP (Data Leak Prevention — специализированное ПО для защиты от утечек данных) почти не осталось иностранных игроков», — объяснила она.
InfoWatch не единственный поставщик ИБ-решений, который увеличил выручку в 2022 г. О росте годовых показателей в 1,5-2 раза «Ведомостям» в конце января 2023 г. говорили также представители BI.Zone, Qrator Labs, Group-IB, «Кода безопасности», UserGate и «Мультифактора».
Выручка отечественных вендоров продолжит расти, потому что далеко не все решения, которые раньше поставлялись зарубежными игроками, легко заменить, считает руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев. На данный момент уровень проникновения отечественных средств защиты в частном секторе составляет около 40%, в госсекторе – 70%, оценил эксперт.
Что касается перспектив российского ИБ-рынка, то сейчас наблюдается скорее дефицит качественных предложений, отмечает директор UserGate Дмитрий Курашев. «Все понимают, что российские заказчики оказались перед естественной и объективной необходимостью переходить на отечественные решения. Поэтому так же естественно, что многие российские ИБ-разработчики направили свои ресурсы и усилия на устранение дефицита», — сказал он.
В 2023 г. InfoWatch сфокусируется на развитии двух новых направлений — систем защиты АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом. — Прим. «Ведомостей») и межсетевых экранов (файерволов) для корпоративного сектора, уточнила Касперская. «До недавнего времени этот сегмент рынка развивался плохо, потому что производители АСУ ТП заявляли о наличии встроенных средств безопасности, — объяснила она. — Однако большинство АСУ ТП были из недружественных стран, и в прошлом году всем стало понятно, что встроенной защиты недостаточно». Запрос рынка на файерволы также связан с резким уходом зарубежных производителей защитных экранов, таких как Cisco, Fortinet и др., добавила Касперская.
Основными потребителями решений по защите АСУ ТП являются компании, работающие в промышленности, энергетике и транспорте, перечислил руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности Kept Илья Шаленков. Эти компании используют АСУ ТП для управления процессами производства и инфраструктурой, которые могут иметь критическое значение для их бизнеса и для общества в целом, заметил он. Что касается файерволов, то потребителями этого класса защиты сетей могут быть компании из любых секторов, независимо от масштаба, уточнил Шаленков.
Рынок АСУ ТП имеет определенные перспективы, но предсказать их сложно из-за нескольких факторов, сказал Коростелев. Во-первых, по сравнению с большинством других сегментов ИБ-рынка он более «медленный», то есть изменения в нем сильно растянуты во времени, уточнил он. Во-вторых, решения для защиты АСУ ТП трубопрокатного предприятия, НПЗ или сталеплавильного комбината имеют свою специфику, добавил Коростелев. Кроме того, системы защиты для АСУ ТП — довольно узкий профиль, где и раньше присутствие иностранных компаний было незначительным из-за особых требований регулятора к производителям, заметил руководитель отдела аналитики «Серчинформ» Алексей Парфентьев.
Файерволы, напротив, — одно из самых быстрорастущих и популярных направлений, которое оценивается примерно в 30 млрд руб. год в ценах вендоров, заметил Коростелев. На рынке сетевой безопасности доля межсетевых экранов составляет 64%, при этом этот рынок – это самая большая часть сегмента кибербезопасности в целом, добавил директор портфеля сетевых решений «РТК-Солар» Александр Баринов. В 2022 г. львиную долю рынка файерволов занимали зарубежные компании, но почти все они ушли с рынка, резко прекратив поддержку своих решений на фоне беспрецедентного роста киберугроз, добавил он.
В нише межсетевых экранов присутствие иностранных решений было значительным, а доля отечественных не превышала 10-20%, согласился с ним Курашев. Однако сейчас российский рынок переживает этап формирования абсолютно новой конъюнктуры в том числе и в этом сегменте, добавил он.