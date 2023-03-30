«Дочка» МТС создала платформу для поиска сообщений об утечках в даркнете и Telegram

«Дочка» МТС создала платформу для поиска сообщений об утечках в даркнете и TelegramЧерез пять лет ее решения будут занимать 20–25% рынка анализа защищенности, считает компания
Дочерняя компания МТС – «Серенити сайбер секьюрити» (с 30 марта будет работать под брендом МТС Red) разработала платформу Cicada 8 для контроля киберзащищенности компаний. Она будет отслеживать появление в даркнете, Telegram и СМИ информации о взломах или утечках баз данных компаний-заказчиков. Об этом «Ведомостям» рассказал технический руководитель направления анализа защищенности МТС Red Алексей Кузнецов. Объем инвестиций в проект он раскрыть отказался.
В среднем ежемесячно появляется информация более чем о 2500 новых уязвимостях, которые затем используются злоумышленниками для проведения массовых или таргетированных атак, подсчитали в компании. Стандартный метод решения этой проблемы – проведение регулярных тестов на проникновение (метод оценки безопасности систем или сетей посредством моделирования атаки хакера. – «Ведомости»), которые в среднем занимают восемь недель, объяснил Кузнецов. Cicada 8 будет проверять периметр в непрерывном режиме, что по его словам, позволит сократить этот срок до одной недели.