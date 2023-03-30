Газета
Технологии Эксклюзивно по подписке

«Дочка» МТС создала платформу для поиска сообщений об утечках в даркнете и Telegram

Через пять лет ее решения будут занимать 20–25% рынка анализа защищенности, считает компания
Анастасия Курашева
Андрей Гордеев / Ведомости

Дочерняя компания МТС – «Серенити сайбер секьюрити» (с 30 марта будет работать под брендом МТС Red) разработала платформу Cicada 8 для контроля киберзащищенности компаний. Она будет отслеживать появление в даркнете, Telegram и СМИ информации о взломах или утечках баз данных компаний-заказчиков. Об этом «Ведомостям» рассказал технический руководитель направления анализа защищенности МТС Red Алексей Кузнецов. Объем инвестиций в проект он раскрыть отказался.

В среднем ежемесячно появляется информация более чем о 2500 новых уязвимостях, которые затем используются злоумышленниками для проведения массовых или таргетированных атак, подсчитали в компании. Стандартный метод решения этой проблемы – проведение регулярных тестов на проникновение (метод оценки безопасности систем или сетей посредством моделирования атаки хакера. – «Ведомости»), которые в среднем занимают восемь недель, объяснил Кузнецов. Cicada 8 будет проверять периметр в непрерывном режиме, что по его словам, позволит сократить этот срок до одной недели.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных