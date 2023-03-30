«Дочка» МТС создала платформу для поиска сообщений об утечках в даркнете и Telegram

В среднем ежемесячно появляется информация более чем о 2500 новых уязвимостях, которые затем используются злоумышленниками для проведения массовых или таргетированных атак, подсчитали в компании. Стандартный метод решения этой проблемы – проведение регулярных тестов на проникновение (метод оценки безопасности систем или сетей посредством моделирования атаки хакера. – «Ведомости»), которые в среднем занимают восемь недель, объяснил Кузнецов. Cicada 8 будет проверять периметр в непрерывном режиме, что по его словам, позволит сократить этот срок до одной недели.