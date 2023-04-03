Банки и маркетплейсы столкнулись с трехкратным ростом частоты sms-атак

Банки и маркетплейсы столкнулись с трехкратным ростом частоты sms-атакК моменту обнаружения нападения убытки бизнеса могут исчисляться уже миллионами рублей
Количество sms-атак, так называемого sms-бомбинга, выросло в 3 раза с января 2022 г. по март 2023 г., подсчитали в компании – разработчике решений для защиты от кибератак Servicepipe.
Sms-бомбинг – тип атаки, при которой злоумышленники провоцируют массовую рассылку sms-сообщений якобы от лица компаний клиентам и случайным людям, объяснил владелец продукта Servicepipe DosGate Даниил Бобрышев. Чаще всего жертвами злоумышленников в этом случае становятся банки и маркетплейсы.
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