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Банки и маркетплейсы столкнулись с трехкратным ростом частоты sms-атак

К моменту обнаружения нападения убытки бизнеса могут исчисляться уже миллионами рублей
Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Количество sms-атак, так называемого sms-бомбинга, выросло в 3 раза с января 2022 г. по март 2023 г., подсчитали в компании – разработчике решений для защиты от кибератак Servicepipe.

Sms-бомбинг – тип атаки, при которой злоумышленники провоцируют массовую рассылку sms-сообщений якобы от лица компаний клиентам и случайным людям, объяснил владелец продукта Servicepipe DosGate Даниил Бобрышев. Чаще всего жертвами злоумышленников в этом случае становятся банки и маркетплейсы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных