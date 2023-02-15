В Минцифры предостерегли банки от оказания услуг через мессенджеры
Российским банкам не стоит оказывать услуги через мессенджеры и приучать к этому пользователей, поскольку этим могут воспользоваться мошенники. Об этом заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин, выступая в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».
«Есть еще третья история, чего делать точно не надо. Не надо предоставлять услуги через мессенджеры. Призыв к банкам… Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги давать, предлагать и так далее, потому что мы никогда их не сможем научить, какой галочке верить, какой галочке не верить», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Бенгина, пользователи часто получают звонки от мошенников под видом ЦБ и МВД через WhatsApp. Он уточнил, что от 65 до 85% всех мошеннических звонков сейчас проходят через этот мессенджер. При этом клиенты не замечают, что мошенники звонят им через WhatsApp.
19 января ВТБ запустил функцию онлайн-банка в Telegram. Накануне, 14 февраля, в ВТБ сообщили, что анализируют возможность запустить эти услуги в VK и «Одноклассниках», а также на других цифровых площадках. Помимо ВТБ с Telegram уже также работают Альфа-банк и Промсвязьбанк (ПСБ). Так, последний еще в 2021 г. запустил бизнес-ассистента для предпринимателей. Альфа-банк же в 2022 г. анонсировал запуск онлайн-банкинга в мессенджере.
Общее число банков, которые стали использовать чат-боты для коммуникации с клиентами, осенью прошлого года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2021 г., писали «Ведомости». С помощью чат-ботов можно проверить баланс, узнать, где ближайший банкомат, как активировать карту, досрочно погасить кредит, подключить sms-уведомления и проч.
В 2022 г. мобильные приложения российских банков, попавших под блокирующие санкции, были удалены из App Store и Google Play. В частности, исчезли сервисы Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и др. Позже банки начали создавать копии мобильных приложений для iPhone. Например, в App Store появилось приложение СБОЛ, копирующее функционал «Сбербанк онлайн», ВТБ запускал «Прайм баланс Юником», однако эти приложения все равно исчезали с площадок. В январе Сбербанк объявил, что будет устанавливать СБОЛ на iPhone в своих офисах с помощью собственного ПО.