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Финансы

ВТБ рассказал о планах запуска онлайн-банка в VK и «Одноклассниках»

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ВТБ планирует запустить услуги онлайн-банкинга в VK и «Одноклассниках», а также на других цифровых площадках. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников, передает ТАСС.

«Мы постоянно ищем новые каналы для обслуживания клиентов. В 2023 г. планируем расширить число доступных платформ и анализируем запуск онлайн-банка во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и других цифровых площадках», – сказал он.

19 января банк ВТБ запустил онлайн-банк в Telegram. Он работает на основе чат-бота «Помощник ВТБ». Сейчас пользователям пока доступны только просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона. В течение года функционал будет постепенно расширяться: появится оплата по QR-коду и возможность его сформировать, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.

В 2022 г. мобильные приложения российских банков, попавших под блокирующие санкции, были удалены из App Store и Google Play. В частности, исчезли сервисы Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка и др. Позже банки начали создавать копии мобильных приложений для iPhone. Например, в App Store появилось приложение СБОЛ, копирующее функционал «Сбербанк онлайн», ВТБ запускал «Прайм баланс Юником», однако эти приложения все равно исчезали с площадок. В январе Сбербанк объявил, что будет устанавливать СБОЛ на iPhone в своих офисах с помощью собственного ПО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных