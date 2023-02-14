ВТБ рассказал о планах запуска онлайн-банка в VK и «Одноклассниках»
«Мы постоянно ищем новые каналы для обслуживания клиентов. В 2023 г. планируем расширить число доступных платформ и анализируем запуск онлайн-банка во "ВКонтакте", "Одноклассниках" и других цифровых площадках», – сказал он.
19 января банк ВТБ запустил онлайн-банк в Telegram. Он работает на основе чат-бота «Помощник ВТБ». Сейчас пользователям пока доступны только просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона. В течение года функционал будет постепенно расширяться: появится оплата по QR-коду и возможность его сформировать, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.
В 2022 г. мобильные приложения российских банков, попавших под блокирующие санкции, были удалены из App Store и Google Play. В частности, исчезли сервисы Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка и др. Позже банки начали создавать копии мобильных приложений для iPhone. Например, в App Store появилось приложение СБОЛ, копирующее функционал «Сбербанк онлайн», ВТБ запускал «Прайм баланс Юником», однако эти приложения все равно исчезали с площадок. В январе Сбербанк объявил, что будет устанавливать СБОЛ на iPhone в своих офисах с помощью собственного ПО.