ВТБ рассказал о планах запуска онлайн-банка в VK и «Одноклассниках»

В 2022 г. мобильные приложения российских банков, попавших под блокирующие санкции, были удалены из App Store и Google Play. В частности, исчезли сервисы Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Промсвязьбанка (ПСБ), Совкомбанка и др. Позже банки начали создавать копии мобильных приложений для iPhone. Например, в App Store появилось приложение СБОЛ, копирующее функционал «Сбербанк онлайн», ВТБ запускал «Прайм баланс Юником», однако эти приложения все равно исчезали с площадок. В январе Сбербанк объявил, что будет устанавливать СБОЛ на iPhone в своих офисах с помощью собственного ПО.