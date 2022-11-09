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Банки начали активно создавать Telegram-боты для общения с клиентами

Но использование неавторизованных мессенджеров создает угрозу банковской тайне
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
В 2022 г. большинство банков ушли из Facebook и Instagram, многие перетекли в Telegram / Евгений Разумный / Ведомости

К осени 2022 г. число банков, использующих Telegram-боты в качестве официальных каналов коммуникации с клиентами, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании компании Naumen. Основная причина – блокировка альтернативных каналов, в частности Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В целом же количество банковских чат-ботов с конца 2021 г. выросло на 27%, а голосовых помощников – на 45%, подсчитали аналитики. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердила руководитель направления исследований клиентского сервиса Naumen Валерия Чижикова.

Исследование проходило в период с 8 августа по 18 сентября 2022 г. и охватило 102 розничных банка с лидирующими позициями по активам, в том числе Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк, «Почта банк», «Банк Хоум кредит» и др. По данным Naumen, из банков наиболее активно технологию внедряли средние (с активами от 100 млн до 1 млрд руб.) и крупные (свыше 1 млрд руб.), на них приходится 87% ботов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных