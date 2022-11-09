Банки начали активно создавать Telegram-боты для общения с клиентами

Банки начали активно создавать Telegram-боты для общения с клиентамиНо использование неавторизованных мессенджеров создает угрозу банковской тайне
К осени 2022 г. число банков, использующих Telegram-боты в качестве официальных каналов коммуникации с клиентами, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании компании Naumen. Основная причина – блокировка альтернативных каналов, в частности Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В целом же количество банковских чат-ботов с конца 2021 г. выросло на 27%, а голосовых помощников – на 45%, подсчитали аналитики. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердила руководитель направления исследований клиентского сервиса Naumen Валерия Чижикова.
Исследование проходило в период с 8 августа по 18 сентября 2022 г. и охватило 102 розничных банка с лидирующими позициями по активам, в том числе Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк, «Почта банк», «Банк Хоум кредит» и др. По данным Naumen, из банков наиболее активно технологию внедряли средние (с активами от 100 млн до 1 млрд руб.) и крупные (свыше 1 млрд руб.), на них приходится 87% ботов.