Банки начали активно создавать Telegram-боты для общения с клиентами

К осени 2022 г. число банков, использующих Telegram-боты в качестве официальных каналов коммуникации с клиентами, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании компании Naumen. Основная причина – блокировка альтернативных каналов, в частности Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В целом же количество банковских чат-ботов с конца 2021 г. выросло на 27%, а голосовых помощников – на 45%, подсчитали аналитики. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердила руководитель направления исследований клиентского сервиса Naumen Валерия Чижикова.