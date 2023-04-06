МТС начала поиск новых поставщиков телекомоборудования

Даже если каким-то способом на территорию нашей страны ввезут неразрешенные базовые станции, это не значит, что они будут работать, поскольку вендор легко может их отследить по местоположению, а ПО просто не активируется, продолжает Кусков. В запросе предложений МТС перечислена закупка активного оборудования и услуги по его вводу в действие и эксплуатации, при этом из перечисленных категорий не удастся собрать полноценную базовую станцию пятого поколения, пояснил он.