МТС начала поиск новых поставщиков телекомоборудования

МТС начала поиск новых поставщиков телекомоборудованияЕще в марте президент компании Николаев говорил о наличии запасов на два года
Телекомоператор МТС опубликовал запрос информации о поставке решений 5G. Речь идет о 5G Small/Pico/indoor BTS – различных моделях небольших базовых станций-ретрансляторов, устанавливаемых для передачи сигнала между основным оборудованием. Информацию об этом «Ведомости» обнаружили на официальном сайте компании.
Прием заявок сотовый оператор ведет с 30 марта по 14 апреля 2023 г. Конкретные предпочтительные производители в документации не указаны.
В запросе всего 37 категорий решений, среди которых оборудование контроллера и базовой станции 2G, 3G и 4G, системы управления радиосетью, ПАК (программно-аппаратный комплекс) для планирования и оптимизации сети, программное обеспечение и лицензии, а также сопутствующие услуги монтажа, ремонта, консалтинга и BSS (Business Support Systems – системы поддержки бизнеса) и проч.
В приложении к запросу говорится, что МТС ищет оборудование, способное работать с New Radio (5G), а также решения LTE/NR. В диапазонах указаны лицензируемые частоты n78 (3,5 ГГц), n79 (4,7 ГГц) в конфигурациях Standalone и Non-Standalone и нелицензируемые 2,4, 5 и 6 ГГц (Standalone), а также оборудование для работы в миллиметровом диапазоне (n258 – 26 ГГц).
В прилагаемых к запросу требованиях МТС указывает, что поставщик должен подтвердить «наличие всех необходимых разрешений для ввоза товара на территорию РФ и использования в составе сетей связи общего пользования». Партнер также должен гарантировать, что продукт сертифицирован как «базовая станция местного действия».
В конце марта 2023 г. президент МТС Вячеслав Николаев в интервью РБК говорил о том, что запасов оборудования у компании хватит еще на два года. 6 апреля представитель МТС отказался пояснить цель размещенного запроса информации о поставках решений 5G.
Но механизм поставок в Россию оборудования, которое ищет МТС, неясен. Если брать в расчет перечисленные в спецификации компоненты для базовых станций, то никто из тройки крупнейших вендоров (Huawei, Nokia, Ericsson, которые «держат» почти 99% российского рынка) не имеет экспортных лицензий на ввоз в РФ, указывает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Сейчас оборудование, информацию о котором запрашивает оператор, не включено в перечень товаров, подлежащих параллельному импорту, отмечает эксперт.
«Ведомости» направили запросы в Минпромторг и Минцифры.
В текущих обстоятельствах запрашиваемое телекомоборудование МТС никто не поставит, считает Кусков. Ни Huawei, ни Nokia, ни Ericsson не рискнут выполнять указанные МТС условия по ввозу оборудования, соглашается источник «Ведомостей», близкий к оператору.
Даже если каким-то способом на территорию нашей страны ввезут неразрешенные базовые станции, это не значит, что они будут работать, поскольку вендор легко может их отследить по местоположению, а ПО просто не активируется, продолжает Кусков. В запросе предложений МТС перечислена закупка активного оборудования и услуги по его вводу в действие и эксплуатации, при этом из перечисленных категорий не удастся собрать полноценную базовую станцию пятого поколения, пояснил он.
Другие вендоры, например индийского происхождения или из других дружественных стран, могли бы вести такие поставки, но импорт оборудования сотовой связи требует получения большого количества разрешений и проведения тестов, предупреждает источник «Ведомостей», близкий к одному из вендоров. Поэтому, вероятнее всего, оператор может рассчитывать только на приобретение б/у оборудования, причем не у самих вендоров, а у других операторов, допускает он.
Условием того, что операторы смогут продолжать закупки и развертывание зарубежных решений 2G/3G/4G, было заключение ими форвардных контрактов с российскими производителями, напоминает аналитик агентства MForum Алексей Бойко. Контракты были заключены и «индульгенция» операторами получена, констатирует он.
В конце декабря 2022 г. все четыре оператора заключили форвардные контракты с производителями отечественных базовых станций, говорилось в Telegram-канале Минцифры. По плану, первое российское телекомоборудование должно появиться в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские базовые станции.
«Возможно, МТС получила или планирует получить разрешение на эксплуатацию зарубежного оборудования 5G в тех или иных масштабах, поскольку выпуск российских решений может задерживаться. Либо речь идет о каких-то разрешениях, например, на использование зарубежных решений 5G в сетях выделенной связи (частных сетях 5G)», — рассуждает аналитик.
Вероятнее всего, в конечном счете придется ждать появления российского телекомоборудования, которое будут устанавливать сперва в небольшие населенные пункты, а потом уже в мегаполисы, считает Кусков.
Уже в 2023 г. 100 000 человек смогут пользоваться услугами связи с использованием 5G на базе отечественных решений, писали «Ведомости» в конце декабря 2022 г. со ссылкой на утвержденную правительством дорожную карту «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г. Сети 4G на российском оборудовании появятся лишь в 2025 г. – тогда к ним подключатся 6 млн человек, в 2026 г. – 10 млн человек, а в 2030 г. – 100 млн человек, указывалось там же.