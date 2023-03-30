МТС теряет яйцо

Зачем МТС отложила ребрендинг

Источник «Ведомостей» в МТС утверждает, что к смене логотипа компания готовилась еще в сентябре 2022 г., но тогда эти планы пришлось «поставить на паузу», так как 21 сентября в стране была объявлена частичная мобилизация. Эти сведения «Ведомостям» в марте 2023 г. подтвердили два собеседника в конкурирующих операторах. Но в сентябре 2022 г. официальный представитель МТС опровергал «Ведомостям» информацию о планах внесения каких-либо изменений в логотип и позиционирование компании. Он подчеркивал, что также оператор не заказывал разработку каких-либо проектов у брендинговых агентств.

Но участие в обновлении брендинговой стратегии принимало подразделение агентства BBDO, говорили в сентябре 2022 г. источники «Ведомостей». «Ведомости» тогда также ознакомились с презентацией, подписанной BBDO. Как следовало из ее слайдов, она была представлена также в сентябре. Один из ее слайдов был озаглавлен как «Ребрендинг МТС». Представитель BBDO тогда не стал отвечать на вопрос о презентации, а в марте 2023 г. переадресовал вопросы в МТС.