Перевод реестра госуслуг на «Гостех» отложат на год

Перевод реестра госуслуг на «Гостех» отложат на годЗадержка может быть связана с потребностью в адаптации системы под требования платформы
Перевод Единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг (ФГИС ПГС) на платформу «Гостех» переносится с 1 июля 2023 г. на 1 июля 2024 г. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном Минцифры на сайте нормативных правовых актов 22 мая. Речь идет о системе, обеспечивающей работу Единого портала госуслуг (ЕПГУ). Перенос сроков связан с тем, что функционал платформы еще сырой для перевода главной IT-системы страны в облако, полагают эксперты.
Изменение даты ввода в эксплуатацию ФГИС ПГС связано с тем, что «ряд мероприятий не реализованы в срок, что тянет за собой откладывание сроков», говорится в документе. ФГИС ПГС нужна для создания и настройки процессов предоставления госуслуг в электронной форме, пояснил представитель Минцифры. По сути, это отдельный модуль информационной системы, который позволяет госорганам собирать информацию о запрошенной заявителем услуге и принимать решение о ее оказании, добавил он. Представитель «Гостеха» отказался от комментариев, переадресовав запрос в ведомство.