Перевод реестра госуслуг на «Гостех» отложат на год

Изменение даты ввода в эксплуатацию ФГИС ПГС связано с тем, что «ряд мероприятий не реализованы в срок, что тянет за собой откладывание сроков», говорится в документе. ФГИС ПГС нужна для создания и настройки процессов предоставления госуслуг в электронной форме, пояснил представитель Минцифры. По сути, это отдельный модуль информационной системы, который позволяет госорганам собирать информацию о запрошенной заявителем услуге и принимать решение о ее оказании, добавил он. Представитель «Гостеха» отказался от комментариев, переадресовав запрос в ведомство.