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Перевод реестра госуслуг на «Гостех» отложат на год

Задержка может быть связана с потребностью в адаптации системы под требования платформы
Анна Устинова
Функционал платформы «Гостех» еще сырой для перевода главной IT-системы страны в облако, полагают эксперты / Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

Перевод Единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг (ФГИС ПГС) на платформу «Гостех» переносится с 1 июля 2023 г. на 1 июля 2024 г. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном Минцифры на сайте нормативных правовых актов 22 мая. Речь идет о системе, обеспечивающей работу Единого портала госуслуг (ЕПГУ). Перенос сроков связан с тем, что функционал платформы еще сырой для перевода главной IT-системы страны в облако, полагают эксперты.

Изменение даты ввода в эксплуатацию ФГИС ПГС связано с тем, что «ряд мероприятий не реализованы в срок, что тянет за собой откладывание сроков», говорится в документе. ФГИС ПГС нужна для создания и настройки процессов предоставления госуслуг в электронной форме, пояснил представитель Минцифры. По сути, это отдельный модуль информационной системы, который позволяет госорганам собирать информацию о запрошенной заявителем услуге и принимать решение о ее оказании, добавил он. Представитель «Гостеха» отказался от комментариев, переадресовав запрос в ведомство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных