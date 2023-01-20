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Чернышенко заявил об уязвимости более половины цифровых госсистем

Многие из них до сих пор построены с использованием иностранного ПО
Екатерина Кинякина Анастасия Курашева
По словам Чернышенко, в 2022 г. завершился эксперимент по переводу ГИС Росимущества, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Минспорта на платформу «Гостех» / Андрей Гордеев / Ведомости

Больше половины государственных информационных систем (ГИС) на сегодняшний день подвержены критическим рискам отказа в обслуживании ИТ-инфраструктуры. Это следует из презентации к выступлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко на брифинге по итогам реализации национальной программы «Цифровая экономика» в 2022 г. В материалах к выступлению Чернышенко также указано, что сейчас в России около 4000 ГИС, в которых использованы иностранные компоненты ПО или оборудования. Из них федеральных 747, а 3816 имеют региональное значение.

«В стране огромное количество ГИС, их балансовая стоимость составляет более 250 млрд руб., – сказал Чернышенко. – На поддержку этих систем тратятся серьезные средства, но при этом практически все они, за редким исключением, неимпортозамещенные и, конечно, не соответствуют текущим требованиям цифрового технологического суверенитета». В частности, 66% ГИС используют средства виртуализации иностранного происхождения, следует из презентации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных