Чернышенко заявил об уязвимости более половины цифровых госсистем

Чернышенко заявил об уязвимости более половины цифровых госсистемМногие из них до сих пор построены с использованием иностранного ПО
Больше половины государственных информационных систем (ГИС) на сегодняшний день подвержены критическим рискам отказа в обслуживании ИТ-инфраструктуры. Это следует из презентации к выступлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко на брифинге по итогам реализации национальной программы «Цифровая экономика» в 2022 г. В материалах к выступлению Чернышенко также указано, что сейчас в России около 4000 ГИС, в которых использованы иностранные компоненты ПО или оборудования. Из них федеральных 747, а 3816 имеют региональное значение.
«В стране огромное количество ГИС, их балансовая стоимость составляет более 250 млрд руб., – сказал Чернышенко. – На поддержку этих систем тратятся серьезные средства, но при этом практически все они, за редким исключением, неимпортозамещенные и, конечно, не соответствуют текущим требованиям цифрового технологического суверенитета». В частности, 66% ГИС используют средства виртуализации иностранного происхождения, следует из презентации.