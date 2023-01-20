Чернышенко заявил об уязвимости более половины цифровых госсистем

Больше половины государственных информационных систем (ГИС) на сегодняшний день подвержены критическим рискам отказа в обслуживании ИТ-инфраструктуры. Это следует из презентации к выступлению вице-премьера Дмитрия Чернышенко на брифинге по итогам реализации национальной программы «Цифровая экономика» в 2022 г. В материалах к выступлению Чернышенко также указано, что сейчас в России около 4000 ГИС, в которых использованы иностранные компоненты ПО или оборудования. Из них федеральных 747, а 3816 имеют региональное значение.