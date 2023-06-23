Траты россиян на мобильные игры в крупнейших магазинах приложений упали втрое

Российские пользователи в 2022 г. потратили на мобильные игры в крупнейших магазинах приложений Google Play и App Store втрое меньше, чем годом ранее. Выручка компаний-разработчиков от российского рынка упала с $736,1 млн ($1,05 млрд до вычета 30%-ной комиссии магазинов приложений App Store и Google Play) в 2021 г. до $240,8 млн ($343 млн соответственно) в 2022 г. Такие данные приводятся международной исследовательской компанией data.ai (ранее App Annie). Data.ai называет выручкой объем средств, потраченный пользователями с российских аккаунтов внутри игр за вычетом комиссии, говорится на сайте компании.