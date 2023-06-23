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Траты россиян на мобильные игры в крупнейших магазинах приложений упали втрое

Пользователи переходят к покупкам на сторонних сайтах или через иностранные карты
Анна Устинова Анастасия Курашева
Максим Стулов / Ведомости

Российские пользователи в 2022 г. потратили на мобильные игры в крупнейших магазинах приложений Google Play и App Store втрое меньше, чем годом ранее. Выручка компаний-разработчиков от российского рынка упала с $736,1 млн ($1,05 млрд до вычета 30%-ной комиссии магазинов приложений App Store и Google Play) в 2021 г. до $240,8 млн ($343 млн соответственно) в 2022 г. Такие данные приводятся международной исследовательской компанией data.ai (ранее App Annie). Data.ai называет выручкой объем средств, потраченный пользователями с российских аккаунтов внутри игр за вычетом комиссии, говорится на сайте компании.

Число загрузок мобильных игр в 2022 г. в России снизилось незначительно, следует из данных data.ai. Так, в 2022 г. оно составило 2,6 млрд, что всего на 4% меньше по сравнению с 2021 г. В топ-5 игр по количеству скачиваний вошли Subway Surfers, Roblox, Geometry Dash, Going Balls и Durak Online.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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