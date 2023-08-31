На развитие беспилотной авиации в России хотят потратить почти триллион рублей

В развитие гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) в России до 2030 г. может быть вложено в общей сложности 898,4 млрд руб. Это следует из паспорта нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», с которым ознакомились «Ведомости». В том числе 696,9 млрд будет выделено из федерального бюджета, 143,6 млрд – из региональных, остальное – из внебюджетных источников. Средств ФНБ для финансирования не предусмотрено.