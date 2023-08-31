На развитие беспилотной авиации в России хотят потратить почти триллион рублей

На развитие беспилотной авиации в России хотят потратить почти триллион рублейГражданские беспилотники востребованы во многих сферах, включая сельское хозяйство и логистику
В развитие гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) в России до 2030 г. может быть вложено в общей сложности 898,4 млрд руб. Это следует из паспорта нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», с которым ознакомились «Ведомости». В том числе 696,9 млрд будет выделено из федерального бюджета, 143,6 млрд – из региональных, остальное – из внебюджетных источников. Средств ФНБ для финансирования не предусмотрено.
Согласно поручению президента Владимира Путина, нацпроект по развитию БАС должен быть утвержден до сентября 2023 г. Куратором нацпроекта назначен вице-премьер Андрей Белоусов, руководителем – вице-премьер, министр промышленности Денис Мантуров, следует из паспорта нацпроекта.
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