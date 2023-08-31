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На развитие беспилотной авиации в России хотят потратить почти триллион рублей

Гражданские беспилотники востребованы во многих сферах, включая сельское хозяйство и логистику
Александр Волобуев Екатерина Кинякина
Объем российского рынка гражданских беспилотников, согласно нацпроекту «Беспилотные авиационные системы», к 2030 г. вырастет до 46 200 единиц в год / Евгений Разумный / Ведомости

В развитие гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) в России до 2030 г. может быть вложено в общей сложности 898,4 млрд руб. Это следует из паспорта нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», с которым ознакомились «Ведомости». В том числе 696,9 млрд будет выделено из федерального бюджета, 143,6 млрд – из региональных, остальное – из внебюджетных источников. Средств ФНБ для финансирования не предусмотрено.

Согласно поручению президента Владимира Путина, нацпроект по развитию БАС должен быть утвержден до сентября 2023 г. Куратором нацпроекта назначен вице-премьер Андрей Белоусов, руководителем – вице-премьер, министр промышленности Денис Мантуров, следует из паспорта нацпроекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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