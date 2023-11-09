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На аптечных сайтах фиксируется аномальный рост грязного трафика

Причиной этого могут быть как DDoS-атаки, так и активность маркетологов
Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Резко выросло в III квартале 2023 г. количество ботов, создающих «грязный трафик», или имитацию пользовательской активности, на сайтах компаний в сфере фармацевтики и онлайн-ритейла. Общее количество атак ботов в июле – сентябре составило 3,8 млрд, четверть обращений (24%) пришлась на ритейл, еще почти 10% – на аптеки. В III квартале 2022 г. на них приходилось 12 и 2% бот-трафика соответственно. Такую статистику в своем исследовании приводит компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак. «Ведомости» ознакомились с результатами исследования.

Под ботами подразумеваются аккаунты, которые не принадлежат реальным людям и создаются в маркетинговых целях или для нагрузки ресурса множеством запросов, в том числе с целью проведения DDoS-атак. Наибольшая активность ботов, по данным Qrator Labs, фиксируется в сегменте беттинга (ставки онлайн) – это почти 40% от общего грязного трафика. Но доля ботов в беттинге снижается: год назад на него приходилось почти 49%. Меньше всего боты атакуют сайты финансовых организаций – 1,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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