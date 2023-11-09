На аптечных сайтах фиксируется аномальный рост грязного трафика

Под ботами подразумеваются аккаунты, которые не принадлежат реальным людям и создаются в маркетинговых целях или для нагрузки ресурса множеством запросов, в том числе с целью проведения DDoS-атак. Наибольшая активность ботов, по данным Qrator Labs, фиксируется в сегменте беттинга (ставки онлайн) – это почти 40% от общего грязного трафика. Но доля ботов в беттинге снижается: год назад на него приходилось почти 49%. Меньше всего боты атакуют сайты финансовых организаций – 1,3%.