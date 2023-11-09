На аптечных сайтах фиксируется аномальный рост грязного трафика

На аптечных сайтах фиксируется аномальный рост грязного трафикаПричиной этого могут быть как DDoS-атаки, так и активность маркетологов
Резко выросло в III квартале 2023 г. количество ботов, создающих «грязный трафик», или имитацию пользовательской активности, на сайтах компаний в сфере фармацевтики и онлайн-ритейла. Общее количество атак ботов в июле – сентябре составило 3,8 млрд, четверть обращений (24%) пришлась на ритейл, еще почти 10% – на аптеки. В III квартале 2022 г. на них приходилось 12 и 2% бот-трафика соответственно. Такую статистику в своем исследовании приводит компания Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак. «Ведомости» ознакомились с результатами исследования.
Под ботами подразумеваются аккаунты, которые не принадлежат реальным людям и создаются в маркетинговых целях или для нагрузки ресурса множеством запросов, в том числе с целью проведения DDoS-атак. Наибольшая активность ботов, по данным Qrator Labs, фиксируется в сегменте беттинга (ставки онлайн) – это почти 40% от общего грязного трафика. Но доля ботов в беттинге снижается: год назад на него приходилось почти 49%. Меньше всего боты атакуют сайты финансовых организаций – 1,3%.