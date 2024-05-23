В Госдуму внесен законопроект о технологической политике

В Госдуму внесен законопроект о технологической политикеДокумент направлен на обеспечение технологического суверенитета страны
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о технологической политике. Соответствующий документ размещен на сайте думской базы.
Законопроект направлен на обеспечение технологического суверенитета страны и создание условий, которые будут способствовать ускоренной разработке и внедрению инноваций для решения социально-экономических задач. Среди них – повышение уровня жизни граждан, обеспечение обороны и безопасности страны, а также развитие конкурентоспособности и эффективности продукции высоких технологий.
В пояснительной записке отмечается, что в законопроекте учитываются цели, которые предусмотрены в концепции технологического развития до 2030 г.
Среди других задач законопроекта – внедрение российскими юрлицами критических и сквозных технологий на основе собственных линий разработки, формирование долгосрочных спросов и предложения высокотехнологичной продукции, а также создание благоприятных условий для реализации технологической политики и развитие инфраструктуры технологий, в том числе подготовка квалифицированных специалистов. Кроме того, законопроект предусматривает проведение мониторинга эффективности технологической политики и ее оценку и развитие международного сотрудничества.
Законопроект также определяет инструменты реализации технологической политики. Ими станут планы развития технологий, перечни критических и сквозных технологий, национальные проекты по технологическому суверенитету, а также методики оценки уровней готовности технологий и программы инновационного развития организаций с государственным участием.
21 мая стало известно, что в России появится программа развития фотоники до 2035 г. С таким предложением 20 мая в Сарове выступил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на совещании по вопросу достижения технологического суверенитета в области фотоники с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава правительства инициативу поддержал.
В Сарове Мишустин призвал полностью локализовать производство фотоники, что позволит России войти в десятку мировых лидеров в этой сфере. Он заявил, что российские разработки в области фотоники послужат хорошей базой для достижения промышленного и технологического суверенитета.