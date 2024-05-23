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В Госдуму внесен законопроект о технологической политике

Документ направлен на обеспечение технологического суверенитета страны
Екатерина Дорофеева
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о технологической политике. Соответствующий документ размещен на сайте думской базы.

Законопроект направлен на обеспечение технологического суверенитета страны и создание условий, которые будут способствовать ускоренной разработке и внедрению инноваций для решения социально-экономических задач. Среди них – повышение уровня жизни граждан, обеспечение обороны и безопасности страны, а также развитие конкурентоспособности и эффективности продукции высоких технологий.

В пояснительной записке отмечается, что в законопроекте учитываются цели, которые предусмотрены в концепции технологического развития до 2030 г.

Среди других задач законопроекта – внедрение российскими юрлицами критических и сквозных технологий на основе собственных линий разработки, формирование долгосрочных спросов и предложения высокотехнологичной продукции, а также создание благоприятных условий для реализации технологической политики и развитие инфраструктуры технологий, в том числе подготовка квалифицированных специалистов. Кроме того, законопроект предусматривает проведение мониторинга эффективности технологической политики и ее оценку и развитие международного сотрудничества.

Законопроект также определяет инструменты реализации технологической политики. Ими станут планы развития технологий, перечни критических и сквозных технологий, национальные проекты по технологическому суверенитету, а также методики оценки уровней готовности технологий и программы инновационного развития организаций с государственным участием.

21 мая стало известно, что в России появится программа развития фотоники до 2035 г. С таким предложением 20 мая в Сарове выступил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на совещании по вопросу достижения технологического суверенитета в области фотоники с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава правительства инициативу поддержал.

В Сарове Мишустин призвал полностью локализовать производство фотоники, что позволит России войти в десятку мировых лидеров в этой сфере. Он заявил, что российские разработки в области фотоники послужат хорошей базой для достижения промышленного и технологического суверенитета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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