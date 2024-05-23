В Госдуму внесен законопроект о технологической политике

Среди других задач законопроекта – внедрение российскими юрлицами критических и сквозных технологий на основе собственных линий разработки, формирование долгосрочных спросов и предложения высокотехнологичной продукции, а также создание благоприятных условий для реализации технологической политики и развитие инфраструктуры технологий, в том числе подготовка квалифицированных специалистов. Кроме того, законопроект предусматривает проведение мониторинга эффективности технологической политики и ее оценку и развитие международного сотрудничества.