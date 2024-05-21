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Зачем в России создают специальную программу для фотоники

Правительство собирается прописать «электронике будущего» план развития до 2035 года
Анна Устинова
В госпрограмму по развитию фотоники могут попасть и лазеры, и фотонные компьютеры, и оптические системы передачи информации/ Пресс-служба правительства России

В России появится программа развития фотоники до 2035 г. С таким предложением 20 мая в Сарове выступил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на совещании по вопросу достижения технологического суверенитета в области фотоники с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава правительства инициативу поддержал.

Фотоника – это новая ступень развития электроники, которая дает выигрыш в миниатюризации, новый класс скоростей и качества информации, объясняет директор Центра компетенций Национальной технологической инициативы (ЦК НТИ) «Фотоника» Николай Косвинцев. Действительно, фотонику можно назвать «электроникой будущего», отметил директор НОЦ фотоники и оптоинформатики ИТМО Антон Цыпкин. «В обозримом будущем хранение, передача, прием и обработка информации будут связаны либо с фотонными, либо с гибридными (фотонно-электронными) устройствами, – рассказывает ученый. – Фотоника изучает способы генерации, детектирования света, управления им, а также ищет всему этому применение в реальной жизни. Если в электронике передача данных, обработка или усиление сигналов происходит при использовании электронов, то в фотонике за эти функции отвечают фотоны».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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