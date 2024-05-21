Зачем в России создают специальную программу для фотоники

Фотоника – это новая ступень развития электроники, которая дает выигрыш в миниатюризации, новый класс скоростей и качества информации, объясняет директор Центра компетенций Национальной технологической инициативы (ЦК НТИ) «Фотоника» Николай Косвинцев. Действительно, фотонику можно назвать «электроникой будущего», отметил директор НОЦ фотоники и оптоинформатики ИТМО Антон Цыпкин. «В обозримом будущем хранение, передача, прием и обработка информации будут связаны либо с фотонными, либо с гибридными (фотонно-электронными) устройствами, – рассказывает ученый. – Фотоника изучает способы генерации, детектирования света, управления им, а также ищет всему этому применение в реальной жизни. Если в электронике передача данных, обработка или усиление сигналов происходит при использовании электронов, то в фотонике за эти функции отвечают фотоны».