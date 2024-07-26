Фишинговые письма забивают корпоративные почтовые ящики

Активность фишинга подтверждают и другие специалисты по кибербезопасности. В первом полугодии социальная инженерия применялась злоумышленниками в каждой второй успешной атаке на российские организации, подтверждает руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина. По ее словам, электронная почта в подобных атаках использовалась в 85% случаев. Количество срабатываний решений компании на письма, содержащие вредоносное ПО, с января по июнь 2024 г. увеличилось на 46% – с 575 286 писем в месяц до 837 005, уточнил руководитель группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.