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Фишинговые письма забивают корпоративные почтовые ящики

Чаще всего так атакуют транспортные и логистические компании, а также промышленность
Мария Арялина
Из каждых 100 писем, приходящих на корпоративную почту, как минимум одно – фишинговое/ Freepik

В январе – июне 2024 г. доля писем с вредоносными ссылками в корпоративном почтовом трафике выросла к среднему уровню 2023 г. более чем вдвое – на 105%. Из каждых 100 писем как минимум одно оказывалось фишинговым, рассказали «Ведомостям» специалисты киберразведки BI.Zone Threat Intelligence. Чаще всего обнаруженные ссылки вели на поддельные страницы входа в корпоративные сервисы вроде веб-клиентов почты, но встречалась и имитация онлайн-магазинов, брокерских платформ.

Активность фишинга подтверждают и другие специалисты по кибербезопасности. В первом полугодии социальная инженерия применялась злоумышленниками в каждой второй успешной атаке на российские организации, подтверждает руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина. По ее словам, электронная почта в подобных атаках использовалась в 85% случаев. Количество срабатываний решений компании на письма, содержащие вредоносное ПО, с января по июнь 2024 г. увеличилось на 46% – с 575 286 писем в месяц до 837 005, уточнил руководитель группы защиты от почтовых угроз «Лаборатории Касперского» Андрей Ковтун.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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