«Ростех» привлек для разработки базовых станций связи сторонних инвесторов

В аудиторской записке к отчетности за 2023 г. говорится, что раньше «Спектр» был включен в «дорожную карту» развития мобильных сетей пятого поколения, по которой компания получила госсубсидию в размере 4,4 млрд руб. 3,7 млрд руб. из них были возвращены в декабре 2023 г. по запросу Минцифры, обращал внимание «Коммерсантъ». На конец 2023 г. у «Спектра» не было выручки и сформировались убытки, проект 5G оказался заморожен, сократилось финансирование и прошло сокращение персонала. Тем не менее в документе сказано, что эти «факторы будут устранены в 2024–2026 гг. в связи с получением финансирования от "Ростеха"».