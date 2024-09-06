«Ростех» привлек для разработки базовых станций связи сторонних инвесторов

«Ростех» привлек для разработки базовых станций связи сторонних инвесторовРазвивать проект будут «Нацпром» и структуры Кирилла Шамалова
Госкорпорация «Ростех» совместно с группой компаний «Нацпром» и структурами бывшего председателя правления «Сибура», генерального директора инвестиционной компании «Ладога менеджмент» Кирилла Шамалова создадут крупносерийное производство базовых станций стандарта LTE. Партнерство организовано на базе компании «Нацспектр», в котором «Ростеху» принадлежит блокирующий пакет (25%+1 акция), рассказал «Ведомостям» в кулуарах ВЭФ источник, близкий к одному из акционеров.
Шамалов через своего представителя на полях форума и представитель «Ростеха» подтвердили наличие таких планов. Как будут распределены оставшиеся доли в новой компании, они не раскрыли.
«Дальнейшее развитие проекта 4G/LTE будет осуществляться в формате частно-государственного партнерства. “Ростех” передал в совместное предприятие материальные и научно-технологические заделы дочерней компании “Спектр”. В свою очередь частные партнеры участвуют деньгами, кадрами, технологическими решениями. Результатом стало создание серийной базовой станции LTE, первая партия уже поставлена коммерческому заказчику», – рассказал источник газеты в кулуарах форума. В конце 2024 г. планируется выход на крупносерийное производство, речь идет о тысячах единиц оборудования, добавил он.
«Проект 4G развивается, есть хорошие результаты. Путь, который крупнейшие мировые вендоры шли десятилетиями, российская телекоминдустрия проходит за очень короткое время. У разных игроков, включая коллег из “Ростеха”, есть полезные наработки, мы объединили усилия, чтобы ускориться, так как потребность в отечественных базовых станциях высока», – передал Шамалов.
Какие конкретно юрлица, связанные с Шамаловым, стали совладельцами «Нацспектра», он не уточнил. В «СПАРК-Интерфаксе» информация о новых совладельцах скрыта.
База для телекома
В конце декабря 2022 г. операторы «большой четверки» (Tele2, «Билайн», «Мегафон», МТС) заключили форвардные контракты с производителями отечественных базовых станций, напомнил представитель Минцифры. Сумма контрактов составила более 100 млрд руб. с общим объемом поставок 75 000 БС до 2030 г., говорил в январе 2023 г. замминистра Дмитрий Ким. По плану российское телекомоборудование начнет вводиться в промышленную эксплуатацию в 2025 г., а с 2028 г. можно будет использовать только российские БС.
В настоящий момент идет переформатирование бизнеса, сообщил представитель «Ростеха»: компания «Спектр» передала результаты интеллектуальной деятельности, лабораторное оборудование в компанию «Нацспектр», на базе которой идет дальнейшая работа по проекту 4G и разработке станций следующих поколений. «Рассчитываем, что эти шаги позволят перезапустить госфинансирование с внесением актуальных изменений в дорожную карту. Мы находимся в плотном контакте с профильными ведомствами по этим вопросам», – пояснил собеседник.
О том что «Ростех» может передать контроль в «Спектре», занимающемся разработкой телекомоборудования 4G/LTE и 5G, в обмен на инвестиции институциональных инвесторов, «Ведомости» писали еще в октябре 2022 г. На тот момент «Ростеху» принадлежало 100% «Спектра», а сама госкорпорация отвечала за реализацию дорожной карты по разработке российских решений для беспроводной связи новых поколений, сообщали «Ведомости». Но в октябре 2022 г. Минцифры подготовило постановление, в соответствии с которым доля участия «Ростеха» в уставном капитале «Спектра» могла быть снижена до 25%. В качестве потенциальных соинвесторов проекта собеседники «Ведомостей» тогда называли разработчика базовых станций «Ядро» и «Ростелеком».
На конец июня 2024 г. ни один из крупных российских операторов связи не использовал оборудование «Спектра», следовало из опроса «Коммерсанта». Представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн») также отмечал, что оператор не использует его в коммерческих проектах, так как «оборудование не соответствует ряду технических характеристик».
В аудиторской записке к отчетности за 2023 г. говорится, что раньше «Спектр» был включен в «дорожную карту» развития мобильных сетей пятого поколения, по которой компания получила госсубсидию в размере 4,4 млрд руб. 3,7 млрд руб. из них были возвращены в декабре 2023 г. по запросу Минцифры, обращал внимание «Коммерсантъ». На конец 2023 г. у «Спектра» не было выручки и сформировались убытки, проект 5G оказался заморожен, сократилось финансирование и прошло сокращение персонала. Тем не менее в документе сказано, что эти «факторы будут устранены в 2024–2026 гг. в связи с получением финансирования от "Ростеха"».
«Ранее выданная “Ростеху” госсубсидия 4,4 млрд руб. по формальным основаниям не могла расходоваться на разработку станций 4G. Дорожная карта обновилась в 2022 г. и фактически осталась без денег. Хотя миллиарды физически «висели» на счетах «Спектра», сделать с ними ничего было нельзя, так как выдавались они под первоначальную редакцию карты. В результате «Ростех» вынужден был вернуть субсидию в бюджет и искать варианты привлечения частного капитала», – рассказал источник, близкий к одному из акционеров.
В «Ростехе» подтвердили факт возврата субсидии в бюджет: «Да, действительно, средства возвращены, буквально на днях отправлен последний транш». Вопрос о требуемых «Нацспектру» инвестициях в «Ростехе» назвали «преждевременным, так как идут консультации с частными партнерами и государством». Представитель «Нацпрома» сообщил, что «при благоприятном сценарии серийные поставки базовых станций могут стартовать уже в конце 2024 г., а потенциальный объем рынка оценивается в десятки тысяч штук».
В сентябре 2023 г. «Ведомости» писали, что бюджетное финансирование разработок отечественного оборудования для сетей LTE и 5G в 2024–2025 гг. может сократиться на треть – с почти 24 млрд руб. (в первой версии документа) до 15,5 млрд руб. в обновленной версии дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи до 2030 г.». При этом внебюджетное финансирование вырастет на 8,3% до 38,8 млрд руб.
Компания «Спектр» зашла в тупик, рассуждает генеральный директор ComNews Леонид Коник: после введения санкций она была отсечена от зарубежных технологий, а своими силами с чистого листа «переизобрести» технологию 5G невозможно. Поэтому логично, что компания переориентировалась на более востребованный сегодня LTE.
Названные «Нацпромом» сроки излишне оптимистичны, если только речь не идет о «классике» типа крупноузловой сборки базовых станций из зарубежных комплектующих, считает независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. «Развитие ситуации будет во-многом зависеть от позиции других участников рынка, как от регулятора, так и от операторов связи, благо, выбор производителей собранного в РФ оборудования для сетей сотовой связи постепенно расширяется», – отметил он. Разработкой и производством базовых станций в России занимаются «Иртея» («дочка» МТС), Yadro, «Булат», напомнил он.
Массовое внедрение российского оборудования LTE, не только «Нацспеткра», но и других игроков начнется не раньше 2025-2026 гг., считает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. В таком оборудовании заинтересованы абсолютно все российские операторы мобильной связи, как региональные, так и федеральные, добавил он. На сегодняшний день есть как минимум несколько аналогичных проектов и заявлений, но не видно массового внедрения российского оборудования, даже в LTE, не говоря уже о 5G, подчеркнул эксперт.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры о возможном предоставлении финансирования компании «Нацспектр».