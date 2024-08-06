ГК Yadro вложит 10 млрд рублей в расширение мощностей в Дубне

ГК Yadro вложит 10 млрд рублей в расширение мощностей в ДубнеКомпания в основном инвестирует в запуск производства базовых станций, считают эксперты
В расширение и модернизацию своего производственного комплекса «Ядро фаб Дубна» производитель и разработчик вычислительной техники Yadro (ООО «КНС групп», входит в «ИКС холдинг») намерен вложить не менее 10 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Он отказался уточнить, привлекала Yadro капитал внешних инвесторов или использует собственные инвестиции.
Компания планирует увеличить мощности «Ядро фаб Дубна» на севере Подмосковья из-за роста спроса, в связи с расширением портфеля продуктов и освоением новых производственных технологий, уточнил собеседник. Там организован полный цикл производства вычислительной техники: производство и монтаж печатных плат, конвейерная сборка, тестовая зона и проч. Там же ведется сборка планшетов, которые компания выпускает под брендом Kvadra. Сейчас мощности предприятия составляют 1 млн единиц продукции в год, работает на нем 650 сотрудников. Площадь завода составляет 43 000 кв. м.