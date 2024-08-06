ГК Yadro вложит 10 млрд рублей в расширение мощностей в Дубне

Компания планирует увеличить мощности «Ядро фаб Дубна» на севере Подмосковья из-за роста спроса, в связи с расширением портфеля продуктов и освоением новых производственных технологий, уточнил собеседник. Там организован полный цикл производства вычислительной техники: производство и монтаж печатных плат, конвейерная сборка, тестовая зона и проч. Там же ведется сборка планшетов, которые компания выпускает под брендом Kvadra. Сейчас мощности предприятия составляют 1 млн единиц продукции в год, работает на нем 650 сотрудников. Площадь завода составляет 43 000 кв. м.