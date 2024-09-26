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Минцифры подтвердило ограничения Google на российские номера при регистрации

Речь пока идет о номерах для двухфакторной проверки, но в этих целях можно использовать и другой почтовый ящик
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости

Минцифры России подтвердило, что американская компания Google ввела ограничения для российских граждан при создании нового аккаунта, передает «РИА Новости». В частности, речь идет о том, что пользователи не могут привязать российский номер мобильного телефона для восстановления пароля или доступа к аккаунту.

«СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — уточнили в министерстве. Корреспондент «Ведомостей» убедился в невозможности завершить регистрацию нового аккаунта без подтверждения номера телефона.

Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых Google российским пользователям, уточнили в министерстве. Представители «Билайна», «Мегафона», МТС  и Т2 отказались от комментариев. 

Минцифры порекомендовало пользователям сервисов Google создать резервные копии данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации, например, через push-уведомления, или начать использовать отечественные платформы.

9 сентября пользователи Google с российскими номерами пожаловались на невозможность получить код подтверждения при регистрации новой учетной записи, сообщал Telegram-канал «Код Дурова». Авторы канала указывают, что проблема возникает только в случае использования режима «инкогнито» или VPN. В других случаях получения кода доступа и использования номера телефона не требуется.

По словам руководителя аналитического агентства Content Review Сергея Половникова, Google ограничил количество почтовых ящиков, которые можно зарегистрировать на один номер. 

Google отключил именно возможность использования российского мобильного номера для двухфакторной защиты аккаунта, но для этих целей можно указывать и другой почтовый ящик, поясняет аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. «Многие пользователи не добавляли мобильный номер и раньше», – отметил эксперт. Но в ряде случаев при регистрации система безальтернативно требует именно номер телефона, отмечает Вильянов. «От чего зависит требование указывать номер, не очень понятно», – добавил он.

По словам Половникова, причиной может быть как невозможность Google оплачивать прохождение смс для верификации, так как у компании больше нет российского юрлица, «либо это [отправку смс для верификации] могут блокировать операторы, но не по собственной воле». 

Бизнес зачастую использовал аккаунты Google для облачного хранения данных и использования почтовых серверов с собственным доменным именем, говорит генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. С 2022 г. российским пользователям стала невозможной прямая оплата сервисов Google с банковских карт и счетов оператором мобильной связи, напоминает Вильянов. «В частности, речь идет об оплате облачных сервисов и пространства в почтовом ящике, – уточняет Вильянов. – “Обходных путей” для оплаты довольно много, они продолжают работать. Но, по-хорошему, лучше перебираться на отечественные сервисы».

«Ведомости» направили запрос в Google.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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