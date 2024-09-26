Минцифры подтвердило ограничения Google на российские номера при регистрации

Google отключил именно возможность использования российского мобильного номера для двухфакторной защиты аккаунта, но для этих целей можно указывать и другой почтовый ящик, поясняет аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. «Многие пользователи не добавляли мобильный номер и раньше», – отметил эксперт. Но в ряде случаев при регистрации система безальтернативно требует именно номер телефона, отмечает Вильянов. «От чего зависит требование указывать номер, не очень понятно», – добавил он.