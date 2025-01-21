Как выкрали данные пользователей у «Ростелекома»

В ноябре 2024 г. Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за незаконные использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, а также за создание сайтов для этих действий. За это предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы. За это же преступление против несовершеннолетних будет грозить до пяти лет лишения свободы. Помимо того, в конце 2024 г. был принят закон, вводящий оборотные штрафы для компаний, допустивших повторную утечку персональных данных клиентов. Но он вступит в силу в мае 2025 г.