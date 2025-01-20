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Средняя стоимость хакерской атаки на начало 2025 года составила $20 000

Чистая прибыль злоумышленников может в пять раз превышать затраты на подготовку
Мария Арялина
Владимир Трефилов / РИА Новости
Владимир Трефилов / РИА Новости

Средняя стоимость хакерской атаки с использованием вируса-шифровальщика на начало 2025 г. составила $20 000. Этапы такой атаки включают в себя сбор данных о компании (OSINT), аренду или подготовку инфраструктуры, покупку необходимых инструментов, получение доступа к инфраструктуре и закрепление в ней. К таким выводам пришли специалисты Positive Technologies, проанализировав более 20 000 объявлений на 40 площадках – крупных теневых форумах, маркетах и Telegram-каналах.

Оценить потенциальный успех атаки достаточно сложно из-за большого количества неизвестных – сложности атакуемой инфраструктуры, потенциального наличия бэкапов и т. д., рассуждает руководитель отдела защиты информации InfoWatch ARMA Роман Сафиуллин. Успешная атака может принести злоумышленникам $100 000–130 000 чистой прибыли, что в пять раз превышает расходы на подготовку, говорит аналитик направления аналитических исследований Positive Technologies Дмитрий Стрельцов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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