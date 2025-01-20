Средняя стоимость хакерской атаки на начало 2025 года составила $20 000

Средняя стоимость хакерской атаки с использованием вируса-шифровальщика на начало 2025 г. составила $20 000. Этапы такой атаки включают в себя сбор данных о компании (OSINT), аренду или подготовку инфраструктуры, покупку необходимых инструментов, получение доступа к инфраструктуре и закрепление в ней. К таким выводам пришли специалисты Positive Technologies, проанализировав более 20 000 объявлений на 40 площадках – крупных теневых форумах, маркетах и Telegram-каналах.