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Роскомнадзор автоматически отследит нарушения в обороте персональных данных

Сейчас они выявляются только после жалоб граждан, юрлиц или по публикациям в СМИ
Ника Сизова
За особо серьезные утечки персональных данных граждан сейчас можно лишиться свободы на срок до пяти лет
За особо серьезные утечки персональных данных граждан сейчас можно лишиться свободы на срок до пяти лет / Евгений Разумный / Ведомости

Роскомнадзор (РКН) с помощью автоматизированных систем сможет отслеживать нарушения онлайн-сервисами и компаниями правил обработки персональных данных (ПД). Это следует из проекта постановления правительства, разработанного Минцифры и опубликованного на regulation.gov.ru 15 января 2025 г. Представитель РКН переадресовал запрос «Ведомостей» в Минцифры.

По действующему законодательству РКН вправе требовать от оператора уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем ПД, объяснил «Ведомостям» представитель Минцифры. Например, если такие данные обрабатываются оператором, который не уведомил об этом Роскомнадзор. Это необходимо для защиты граждан от незаконной обработки ПД, подчеркнул собеседник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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