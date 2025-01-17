Роскомнадзор автоматически отследит нарушения в обороте персональных данных

Роскомнадзор автоматически отследит нарушения в обороте персональных данныхСейчас они выявляются только после жалоб граждан, юрлиц или по публикациям в СМИ
Роскомнадзор (РКН) с помощью автоматизированных систем сможет отслеживать нарушения онлайн-сервисами и компаниями правил обработки персональных данных (ПД). Это следует из проекта постановления правительства, разработанного Минцифры и опубликованного на regulation.gov.ru 15 января 2025 г. Представитель РКН переадресовал запрос «Ведомостей» в Минцифры.
По действующему законодательству РКН вправе требовать от оператора уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем ПД, объяснил «Ведомостям» представитель Минцифры. Например, если такие данные обрабатываются оператором, который не уведомил об этом Роскомнадзор. Это необходимо для защиты граждан от незаконной обработки ПД, подчеркнул собеседник.
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