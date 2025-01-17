Роскомнадзор автоматически отследит нарушения в обороте персональных данных

По действующему законодательству РКН вправе требовать от оператора уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем ПД, объяснил «Ведомостям» представитель Минцифры. Например, если такие данные обрабатываются оператором, который не уведомил об этом Роскомнадзор. Это необходимо для защиты граждан от незаконной обработки ПД, подчеркнул собеседник.