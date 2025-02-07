Российский суд по иску RT запретил Google судиться в Калифорнии

24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с заявлением о запрете ООО «Гугл», его конкурсному управляющему и его представителям участвовать в рамках дела о банкротстве, рассматриваемом московским Арбитражным судом. Американский суд без вызова сторон решил принять предварительные временные ограничительные меры, направленные на запрет продолжения рассмотрения Арбитражным судом Москвы отнесенных к его компетенции дел. 31 января Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета ирландского офиса Google продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния. Иск был подан конкурсным управляющим ООО «Гугл».