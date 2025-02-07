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Российский суд по иску RT запретил Google судиться в Калифорнии

В январе аналогичный иск подал конкурсный управляющий ООО «Гугл»
Максим Цуланов
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости
Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Москвы запретил Google Ireland Limited ограничивать право конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского на оспаривание сделки с Google Ireland Limited в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл». Это следует из определения суда о принятии обеспечительных мер (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Иск был подан АНО «ТВ-Новости» (телеканал Russia Today). Организация попросила запретить ирландскому офису Google продолжать любые судебные разбирательства в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии (отделение в Сан-Хосе). Первое заседание по исковому заявлению АНО «ТВ-Новости» назначено на 11 марта.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google – ООО «Гугл» – 18 октября 2023 г. Компания задолжала кредиторам 53,6 млрд руб., писали «Ведомости». Суд ввел в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев и в качестве конкурсного управляющего утвердил Таляровского, который ранее был временным управляющим ООО. В июне 2022 г. ООО «Гугл» обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в связи с «невозможностью исполнения денежных обязательств». 

24 января Google Ireland Limited обратилась в калифорнийский суд с заявлением о запрете ООО «Гугл», его конкурсному управляющему и его представителям участвовать в рамках дела о банкротстве, рассматриваемом московским Арбитражным судом. Американский суд без вызова сторон решил принять предварительные временные ограничительные меры, направленные на запрет продолжения рассмотрения Арбитражным судом Москвы отнесенных к его компетенции дел. 31 января Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде запрета ирландского офиса Google продолжать антиисковые разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния. Иск был подан конкурсным управляющим ООО «Гугл».

Как сообщил партнер адвокатского бюро Art De Lex юрист Артур Зурабян, рассмотрение аналогичного требования в рамках отдельного процесса по правилам ст. 248.2 АПК РФ, устанавливающей российский аналог антисьюта, позволит получить конечное судебное решение, которое – в отличие от обеспечительных мер – может быть исполнено в других юрисдикциях. 

Зурабян отмечает, что отдельным судебным решением может быть установлена финансовая санкция против Google Ireland Limited за нарушение запрета Арбитражного суда Москвы. «В качестве такой санкции АНО "ТВ-Новости" испрашивает 10% от требований конкурсного управляющего по оспариваемой в рамках банкротства сделке, что составляет порядка 13 млрд руб.», – сообщил он.

В апреле 2024 г. конкурсный управляющий ООО «Гугл» Таляровский потребовал признать незаконными сделки с перечислением «дочкой» 9,49 млрд руб. дивидендов в адрес материнской Google. В июле того же года Арбитражный суд Москвы взыскал с американской Google International LLC около 10 млрд руб. в пользу российской ООО «Гугл». К прежней сумме добавились 500 млн руб. налогов на эти дивиденды.

Новости СМИ2
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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