Суд взыскал с американской Google 10 млрд рублей в пользу российской «дочки»
Арбитражный суд Москвы взыскал с американской Google International LLC около 10 млрд руб. в пользу российской ООО «Гугл», пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.
Суд признал незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 млрд руб. дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 млн руб. Иск подал конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский.
12 апреля Таляровский сообщил о подаче заявления против американской Google в Арбитражный суд Москвы. По его версии, выплата дивидендов нарушает права и законные интересы российской «Гугл» и ее кредиторов. Недействительность сделок он обосновывает тем, что они проводились на фоне грядущего банкротства «дочки» Google и наносили ущерб кредиторам.
В начале июня Арбитражный суд Москвы арестовал в совокупности более 8 млрд руб. на счетах рекламных агентств и платформ, к которым ранее подала иски о взыскании задолженности российская «дочка» Google – ООО «Гугл».
Тогда на счетах компаний рекламной группы MGCom Group – ООО «Эмджиком» и ООО «Артикс ИС» было арестовано 4,8 млрд руб., на счетах компаний группы Okkam – ООО «Амнет» и ООО «Дэфт» – 1,5 млрд руб., у ООО «Лайон коммьюникейшнз» (входит в ГК «Родная речь») – 643 млн руб., у ООО «Инновационный центр «Омега» (юрлицо агентства «Проконтекст») – 130,9 млн руб. и т. д.
«Ведомости» писали, что с начала этого года ООО «Гугл» подала порядка 20 исков к рекламным агентствам и платформам, общая сумма требований по ним превысила 12,5 млрд руб. Требования ООО «Гугл» связаны с взысканием задолженности по оплате размещений рекламы через рекламные инструменты Google в январе – феврале 2022 г. у тех агентств, с которыми компания сотрудничала на условиях постоплаты (после размещения рекламы).