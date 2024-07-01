Суд взыскал с американской Google 10 млрд рублей в пользу российской «дочки»

«Ведомости» писали, что с начала этого года ООО «Гугл» подала порядка 20 исков к рекламным агентствам и платформам, общая сумма требований по ним превысила 12,5 млрд руб. Требования ООО «Гугл» связаны с взысканием задолженности по оплате размещений рекламы через рекламные инструменты Google в январе – феврале 2022 г. у тех агентств, с которыми компания сотрудничала на условиях постоплаты (после размещения рекламы).