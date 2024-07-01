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Суд взыскал с американской Google 10 млрд рублей в пользу российской «дочки»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы взыскал с американской Google International LLC около 10 млрд руб. в пользу российской ООО «Гугл», пишет «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Суд признал незаконными сделками перечисление российским подразделением Google почти 9,5 млрд руб. дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на эти дивиденды в размере 500 млн руб. Иск подал конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский.

12 апреля Таляровский сообщил о подаче заявления против американской Google в Арбитражный суд Москвы. По его версии, выплата дивидендов нарушает права и законные интересы российской «Гугл» и ее кредиторов. Недействительность сделок он обосновывает тем, что они проводились на фоне грядущего банкротства «дочки» Google и наносили ущерб кредиторам.

В начале июня Арбитражный суд Москвы арестовал в совокупности более 8 млрд руб. на счетах рекламных агентств и платформ, к которым ранее подала иски о взыскании задолженности российская «дочка» Google – ООО «Гугл».

Тогда на счетах компаний рекламной группы MGCom Group – ООО «Эмджиком» и ООО «Артикс ИС» было арестовано 4,8 млрд руб., на счетах компаний группы Okkam – ООО «Амнет» и ООО «Дэфт» – 1,5 млрд руб., у ООО «Лайон коммьюникейшнз» (входит в ГК «Родная речь») – 643 млн руб., у ООО «Инновационный центр «Омега» (юрлицо агентства «Проконтекст») – 130,9 млн руб. и т. д.

«Ведомости» писали, что с начала этого года ООО «Гугл» подала порядка 20 исков к рекламным агентствам и платформам, общая сумма требований по ним превысила 12,5 млрд руб. Требования ООО «Гугл» связаны с взысканием задолженности по оплате размещений рекламы через рекламные инструменты Google в январе – феврале 2022 г. у тех агентств, с которыми компания сотрудничала на условиях постоплаты (после размещения рекламы).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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