Суд арестовал более 8 млрд рублей на счетах рекламных агентств и групп

Суд арестовал более 8 млрд рублей на счетах рекламных агентств и группЭти средства необходимы признанной банкротом российской «дочке» Google для погашения долгов перед кредиторами
Арбитражный суд города Москвы на 10 июня арестовал в совокупности более 8 млрд руб. на счетах рекламных агентств и платформ, к которым ранее подала иски о взыскании задолженности российская «дочка» Google – ООО «Гугл», следует из картотеки арбитражных дел. В частности, на счетах компаний рекламной группы MGCom Group – ООО «Эмджиком» и ООО «Артикс ИС» – арестовано 4,8 млрд руб., на счетах компаний группы Okkam – ООО «Амнет» и ООО «Дэфт» – 1,5 млрд руб., у ООО «Лайон коммьюникейшнз» (входит в ГК «Родная речь») – 643 млн руб., у ООО «Инновационный центр «Омега» (юрлицо агентства «ПроКонтекст») – 130,9 млн руб. и т.д.
Обеспечительные меры обусловлены потенциальными «затруднениями», которые могут возникнуть при исполнении судебных решений, следует из материалов дел. У рекламных агентств отсутствуют собственные деньги для удовлетворения требований ООО «Гугл» в необходимом объеме, указано там же. Основная часть денежных средств на их счетах имеет «транзитный характер», поскольку они получены от рекламодателей-заказчиков и предназначены для оплаты услуг «компаний, непосредственно размещающих рекламные объявления».
С начала 2024 г. российская «дочка» Google, как следует из картотеки арбитражных дел, подала порядка 20 исков к рекламным агентствам и платформам, общая сумма требований по ним превысила 12,5 млрд руб. Требования ООО «Гугл» связаны с взысканием задолженности по оплате размещений рекламы через рекламные инструменты Google в январе–феврале 2022 г. у тех агентств, с которыми компания сотрудничала на условиях постоплаты (после размещения рекламы), пояснил «Ведомостям» собеседник в крупной рекламной группе. В марте 2022 г. Google отключил в России свои рекламные инструменты (в том числе позволяли размещать рекламу на видеохостинге Youtube). На текущий момент Арбитражный суд города Москвы завершил рассмотрение в первой инстанции только одного иска ООО «Гугл» к рекламному агентству – ООО «ОМД Новус» (входит в OMD OM Group) и постановил взыскать с него сумму требований в полном объеме (17,6 млн руб.).
Ранее, в октябре 2023 г., Арбитражный суд города Москвы признал российскую «дочку» Google – ООО «Гугл» – банкротом, писали «Ведомости». В реестр кредиторов компании сейчас включены более 860 кредиторов, совокупная задолженность ООО «Гугл» перед ними составляет более 50 млрд руб.
В рекламных группах MGCom и Okkam отказались отвечать на вопросы «Ведомостей». Гендиректор «ПроКонтекст» Егор Магранин сообщил, что агентство «оплатило все счета ООО «Гугл». С конкурсным управляющим в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл» – Валерием Татляровским – связаться не удалось.
Все фактически взысканные денежные средства по указанным искам будут включены в конкурсную массу истца, признанного банкротом (ООО «Гугл»), для распределения между кредиторами на основе принципов очередности и пропорциональности, отмечает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.
Если рекламные агентства будут обжаловать решения суда об аресте денежных средств на их счетах, им предстоит доказать, например, что основания для принятия обеспечительных мер отпали или что они нарушают права лиц, участвующих в деле, считает юрист практики специальных проектов юридической фирмы Vegas Lex Полина Жерникова: «Они нарушаются, например, тогда, когда арест затрагивает, в том числе, те денежные средства, которые необходимы для выплаты зарплат сотрудникам».