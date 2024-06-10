Суд арестовал более 8 млрд рублей на счетах рекламных агентств и групп

С начала 2024 г. российская «дочка» Google, как следует из картотеки арбитражных дел, подала порядка 20 исков к рекламным агентствам и платформам, общая сумма требований по ним превысила 12,5 млрд руб. Требования ООО «Гугл» связаны с взысканием задолженности по оплате размещений рекламы через рекламные инструменты Google в январе–феврале 2022 г. у тех агентств, с которыми компания сотрудничала на условиях постоплаты (после размещения рекламы), пояснил «Ведомостям» собеседник в крупной рекламной группе. В марте 2022 г. Google отключил в России свои рекламные инструменты (в том числе позволяли размещать рекламу на видеохостинге Youtube). На текущий момент Арбитражный суд города Москвы завершил рассмотрение в первой инстанции только одного иска ООО «Гугл» к рекламному агентству – ООО «ОМД Новус» (входит в OMD OM Group) и постановил взыскать с него сумму требований в полном объеме (17,6 млн руб.).