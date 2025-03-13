РосНИИРОС опроверг удаление советского домена .su

Несмотря на то, что СССР нет уже больше 30 лет, его код .su в этом стандарте по-прежнему остается как «зарезервированный в порядке исключения», объясняет аспирант Университета Джонса Хопкинса, автор Telegram-канала «Кибервойна» Олег Шакиров. По его словам, такой статус домен получил в 2008 г. по запросу Фонда развития интернета как раз для сохранения зоны .su, домены в которой до сих пор пользуются определенным спросом.