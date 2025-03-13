РосНИИРОС опроверг удаление советского домена .su

РосНИИРОС опроверг удаление советского домена .suСейчас в нем работает более 100 000 сайтов
Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС) не планирует ликвидацию домена .su. Оснований для закрытия доменной зоны .su нет и никаких официальных шагов в этом направлении со стороны международного сообщества предпринято не было, говорится в официальном заявлении на сайте организации.
13 марта 2025 г. российские СМИ со ссылкой на отраслевое издание Domain Name Wire сообщили, что домен планируют отключить к 2030 г. Согласно публикации Domain Name Wire, 6 февраля Организация по открытым техническим идентификаторам (PTI, входит в структуру Интернет-корпорации по присвоению имен и номеров ICANN) направила письмо регистратору доменной зоны .su РосНИИРОС, в котором говорилось о планируемой ликвидации .su в течение ближайших 5 лет в соответствии с политикой ликвидации страновых доменов.
Из письма, на которое ссылается Domain Name Wire, следовало, что ICANN планировала официально начать процедуру ликвидации 13 февраля, выпустив формальное уведомление (Notice of Removal). Однако уведомление так и не было опубликовано, говорится в статье.
РосНИИРОС не получал от PTI уведомлений об исключении домена .su из корневой зоны DNS, говорится на сайте РосНИИРОС.
Сейчас оснований для ликвидации домена нет. Согласно политике по выводу из эксплуатации национальных доменов верхнего уровня, разработанной Организацией поддержки национальных доменов верхнего уровня (ccNSO) и утвержденной Советом директоров ICANN в 2024 г., доменная зона может быть закрыта в случае, если соответствующий двухбуквенный код будет исключен из списка ISO 3166-1, объяснили в пресс-службе Координационного центра доменов .ru/.рф.
Процедура ликвидации доменов была прописана в 2021 г. на уровне документа, но в действительности механику такого закрытия еще ни разу не применяли, знает директор по продукту доменного бизнеса «Руцентр» Марина Брик.
«Информация о возможном закрытии доменной зоны .su муссируется уже несколько десятилетий, с момента распада СССР. Все эти годы идет рабочий процесс по урегулированию статуса домена и его развитию в интересах конечных пользователей из более чем 50 стран мира», – добавил представитель Координационного центра.
Несмотря на то, что СССР нет уже больше 30 лет, его код .su в этом стандарте по-прежнему остается как «зарезервированный в порядке исключения», объясняет аспирант Университета Джонса Хопкинса, автор Telegram-канала «Кибервойна» Олег Шакиров. По его словам, такой статус домен получил в 2008 г. по запросу Фонда развития интернета как раз для сохранения зоны .su, домены в которой до сих пор пользуются определенным спросом.
Код .su сохраняется в стандарте ISO 3166-1 в качестве исключительно зарезервированного кода, а домен .su продолжает функционировать в штатном режиме и в этом году отметит свое 35-летие, подтверждает представитель Координационного центра.
По официальным данным РосНИИРОС, в зоне зарегистрированы 112 000 доменов. Из 112 000 доменов в зоне .su на сегодняшний день половина содержит вполне работающие сайты, еще на какой-то части размещаются почты компаний, добавляет Брик. Кроме того, в 2019 г. Роскомнадзор включил домен верхнего уровня .su наряду с доменами .ru и .рф в перечень групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, говорится в заявлении РосНИИРОС.
«Закрытие зоны идет вразрез с миссией ICANN, так как организация ставит во главу угла интересы интернет-пользователей, и принять решение лишить такое большое количество администраторов их доменов будет приниматься очень тяжело», – резюмировала Брик.